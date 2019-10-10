20 yıl çalıştığı yerde çek sahteledi, 6 yıl hapse girdi

AKSUN:”GÜVEN KÖTÜYE KULLANILDI… Güven ve itimat ilişkisi her zaman işveren ile müstahdem arasında var olmasının elzem olduğuna dikkati çeken Aksun, bu sebepten ötürü işveren ve çalışan arasındaki bu ilişkinin hukuk tarafından yeterli şekilde korunmasına gerektiğine değindi.

Devrim DEMİR

Mustafa Hacıali Ltd.’de 20 yıla aşkın muhasebe şefi olarak çalışan ve 2014 yılında ortaya çıkan vurgun olayının ardından tutuklanan 57 yaşındaki Şerife Güler aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl önce itham edilerek, hükümsüz tutuklu olarak yargılanan Güler’in davasında iddialar kabul edilmemiş duruşma yapılmıştı.

Uzun soluklu duruşmaların ardından davanın kararı dönemin baktığı heyet huzurunda açıklandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı başkan Aksun açıkladı.

Yargılandığı 7 ayrı davadan suçlu bulunan Güler, 6 yıl hapse mahkum edildi.

7 yıla kadar hapisliği var

Başkan Fadıl Aksun, ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçundan mahkûm olanlara 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü ifade ederek sanık Şerife Güler’in ne kadar ciddi ve vahim bir suç işlediğinin gözler önünde olduğunu kaydetti.

Aksun: “Güven kötüye kullanıldı, suiistimal edildi”

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Aksun, özel sektörde yaşanan bu tip davranışlarda, yüzlerce kişinin müstahdem olarak çalışmasının veya işveren olarak para kazanmasının temelini zedelediğine vurgu yaptı. Güven ve itimat ilişkisi her zaman işveren ile müstahdem arasında var olmasının elzem olduğuna dikkati çeken Aksun, bu sebepten ötürü işveren ve çalışan arasındaki bu ilişkinin hukuk tarafından yeterli şekilde korunmasına gerektiğine değindi.

Planlı bir suç işlediği tespiti yapıldı

Bir yıldır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Şerife Güler’in suçun işlendiği tarihte 52 yaşında olduğunu belirten Aksun, sanığın 20 yılı aşkın bir süredir iş yerinde üst düzey yetkili olarak çalıştığını anımsattı.

Değerlendirilen olgularda, Güler’in güven ilişkisi çerçevesinde patronları tarafından gelebileceği en üst mevkilerde çalıştırıldığını kaydeden Aksun, sanığın şirket direktörlerinden Mustafa Hacı Ali’nin güvenini kazanarak özel veya şahsi işlerinde dahi muhasebe işlerini yaptığını belirtti.

Başkan Aksun, sanığın uzun yıllardır şirkette çalışmanın verdiği deneyim ile özellikle muhasebe bölümündeki işleyişe oldukça hâkim olduğu ve bu sistemdeki zafiyetleri zaman içerisinde tespit ederek planlı şekilde davranıp mahkûm olduğu suçu işlediğini tespit ettiklerini ifade etti.

“Beklenen sadakati göstermedi”

Mahkeme, sanığın uzun zamandır çalışmakta olduğu şirkette özellikle muhasebe gibi para ve güvenin aynı anda olması gereken bir bölümde şef olarak çalışırken kendisinden beklenen sadakati göstermediğini kaydetti.

Güler’in özellikle muhasebe gibi para ve güvenin aynı anda olması gereken bir bölümde şef olarak çalışırken kendisinden beklenen sadakati göstermediği tam aksine şirketin muhasebesindeki zafiyetleri tespit edip bunları şirket lehine düzeltmesi beklenirken bu zafiyetleri lehine kullanarak şirketin parasını tasarrufuna geçirdiğini ifade etti.

Patron imzası ile binlerce liralık sahte çek

Sanığın yıllardır himayesinde çalıştığı patronunun imzasını deneyimine dayanarak gerek çekin ön gerekse arka yüzünde taklit ettiğini kaydeden Aksun, Güler’in imza taklidi ile 20 bin 500 TL tutarındaki sahtelenmiş çeki düzenleyerek, imzalayıp, ciro edip tedavüle sunulmasına yol açtığını kaydetti.

Şirket ortaklarını borçlu gösterdi, hesaplarda hile yaptı

Aksun, Güler’in yargılandığı bir başka dava olan ‘Hesaplarda hile’ suçunun da 7 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çekti.

Başkan Aksun, sanığın muhasebe şefi olarak yetkilerini kullanıp çek tanzim ettikten sonra bunu expert adlı muhasebe programında “ortakların senetsiz borçlarına” işlemiş ve şirket ortaklarını şirkete karşı borçlu durumda gösterecek mali bir kayıt düştüğünü ifade etti.

Aksun: “Suçlar kabul edilemez”

Şerife Güler’in temiz bir sabıkası olmasına rağmen, savunma avukatının mahkemede hafifletici sebep sunmadığını hatırlatan Aksun, işlenen suçların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aksun ceza takdirinde, “Bu kişilerin davranışı kendilerine olan güvenin istismar edilmesiyle ortaya çıkmıştır ve bu nedenle ciddi şekilde cezalandırılmalıdırlar. Sanığa hapislik cezası dışında bir başka cezanın verilmesinin kamu menfaatini ihlal edeceği, işlenmiş olunan suçun vahameti ile örtüşmeyeceği ve bu tip suçları işlemeye temayülü olan kişiler için yeterince etkin ve caydırıcı olmayacağı sonucuna varırız” dedi.