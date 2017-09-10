20. Türksoy Opera Günleri Başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve TC Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 20’ncisi yarın akşam İstanbul konseriyle başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında her yıl Türkiye’de ve KKTC’de gerçekleştirilen konserler bu yıl İstanbul’daki konserle başlayıp, 13 Eylül Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda yapılacak KKTC konseri ile tamamlanacak.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Laden İnce’nin sahne alacağı konserlerde, KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’a üye ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den sanatçılar da yer alacak.

Bellapais Manastırı’nda yer alacak konserde Kazakistan’dan Piyanist Assel Davletyarova ile Kırgızistan’dan Medet Osmonov’un eşliğinde, Azerbaycan’dan Chinara Shirinova, Kırgızistan’dan Elnura Samarbekova, Kazakistan’dan İlyas Artagaliyev ve Zhupar Gabdullina ile Türkiye’den Dilruba Akgün sahne alacaklar.

Türk dünyası ülkelerinden gelecek opera sanatçıları, piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacaklar.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, beklenmedik vefatı ile ülkemiz basın ve sanat camiasında derin üzüntüye neden olan Hakan Çakmak’a ithafen gerçekleştirilecek 20. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin görsellerinin tasarımını Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Ergün yaptı.

20. TÜRKSOY Opera Günleri kapsamında Bellapais Manastırı’nda KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın evsahipliğinde gerçekleşecek konser halka açık ve ücretsiz olup saat 20.00’de başlayacak.