20 TL’lik içki çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serdar Taş olayla ilgili bulguları aktardı.

Taş huzurda bulunan zanlının 25 Mart 2020 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli'de Hivay Market isimli işyeri içerisinden toplam 20 TL değerinde 1şise Cyprus Brandy marka 70 cc alkolü içkiyi sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 26 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis yapılan aramada bahse konu içkinin boş şişesinin zanlının içmiş olduğu yerde bulunduğunu ve emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci olarak bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.