20 Temmuz’un 45. yıldönümü yarın kutlanıyor

Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği askeri harekatın 45. yıl dönümü "tören ve etkinliklerle" kutlanıyor.

"Kutlama programı" bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den konuşmasıyla başlıyor. Bu gece harekatın başladığı Çıkarma Plajı’nda "Şafak Nöbeti" tutulacak. Yarın Lefkoşa ve ilçelerde "törenler" düzenlenecek. Törenlerde Türkiye’yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, bu akşam KKTC’ye geliyor. Oktay törenlere katılmak yanında ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde Teknoloji Vadisi’ni açacak.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösterilerini Lefkoşa’da tören alanında ve Girne semalarında tekrarlayacak.

Konuk heyetler

"20 Temmuz" tören ve etkinliklerinde bu yıl da Türkiye yanında bazı ülkelerden temsilciler Kıbrıs Türk halkının sevincine ortak oluyor.

Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam kuzey Kıbrıs'a geliyor. Oktay’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da yer alıyor.

20 Temmuz törenlerinde TBMM’yi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil edecek. Ayrıca Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacak.

20 Temmuz ve etkinliklerinin üçüncü ülkelerden de konukları var. Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad’dan heyetler de KKTC’ye geldi.

Etkinlikler bugün başlıyor

20 Temmuz etkinlikleri bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla 20 Temmuz'un 45’inci yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verecek. Resepsiyon yarın saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin açılışı da yarın saat 16.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılacak.

Boğaz Şehitliğinde bugün tören var

Bugün saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören ise 18.30’da başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören anıt inşaatı nedeniyle TMT anıtında yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve anıt özel defteri imzalanacak.

Şafak nöbeti bu akşam tutuluyor

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde, ilki 2010’da yapılan Şafak Nöbeti’nin bu yıl onuncusu bu akşam tutuluyor.

Etkinlik, saat 21.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda marşların çalınması ve açılışla başlayacak.

Sahilin üst tarafında, ana yol girişindeki özgürlük etkinliğinde, 20 Temmuz sabahı Kırnı bölgesine inen Bolu 1. Komando Tugayı’nın kahraman askerleri, Barış Harekatı’nın 45’inci yılında Şafak Nöbeti’ne katılanları selamlayacak.

Ardından Yaşar’ın ve Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bando Mızıka Takımı’nın konseri yer alacak.

Gece yarısından sonra ise bayraklar ve meşalelerle Yavuz Çıkarma Sahili’ne yürünecek, dualar, ney dinletisi ve ikram gerçekleştirilecek.

Yarın ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda

Yarın Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlanacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı

20 Temmuz dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de kutlama töreni yapılacak.

Saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

Dr. Fazıl küçük Bulvarı’ndaki tören saat 09.30’da

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni de saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, mesaj teatisi, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı’na sunulmasıyla sürecek.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından Gençlik Dairesi ekibinin halk dansları gösterisi ve resmi geçit ile tamamlanacak.

Gemiler ziyarete açılıyor

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelen Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, bugün 14.00-16.30; yarın da 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

Türk Yıldızları

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da yarın saat 11.00’de Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Gemikonağı’nda Cengiz Topel Anıtı, Güzelyurt, Lefke ve Gazimağusa üzerinde pasaj geçişi yapacak; ardından saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.

Sportif etkinlikler de düzenleniyor

20 Temmuz 45. yılı kutlamaları çerçevesinde, bir dizi etkinlik de gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında, Atıcılık Federasyonu 20-21 Temmuz Barış ve Özgürlük kupası verecek. Müsabakalar 21-21 Temmuz saat 09.00’da Gönyeli’de yapılacak.

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi’nin ilki 16 Temmuz’da yapıldı ikincisi ise bugün Girne Limanı ve KarpazGate Marina’da yer alacak.

Atletizm Federasyonu yarın saat 18.30’da Çıkarma Plajı’ndan-Atatürk Heykeli önüne 8 kilometrelik yol koşusu düzenleyecek.

20 Temmuz’da Su Sporları Federasyonu yüzme maratonu, Taekwondo-Karate-Aikido-Kurash-Wushu-Muaythai Federasyonu yarın saat 16.00’da Barış Kurash Kupası gerçekleştirilecek.

Saat 20.30’da Lefkoşa Bedesten’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun solist Cem Kafkas’la konseri yer alacak.

Gemilerden denize çelenk

Boğaziçi Deniz Çevre ve Spor Kültürü Platformu, TCG Kocatepe Muharip Gemisi şehitleri anama etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlik çerçevesinde, 08.30-10.00 saatlerinde Girne Deniz Şehitliği önlerinde denize çelenk bırakılacak.

İlçelerdeki törenler… Gazimağusa

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. Anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşmalar, şiirlerin okunması ve folklor gösterileri ardından tören geçişiyle sona erecek.

Girne

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.30’da Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenecek. Törende, denize çelenkler bırakılacak, 21 pare top atışı yapılacak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Aydıncık’tan KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından getirilen bayrakların adaya çıkarılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması, 21 pare top atışı ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması, askeri birlikler, okullar ve halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile son bulacak.

Türk yıldızları 17.55-18.40 arası Girne semalarında

20 Temmuz kutlamaları kapsamında; Türk Yıldızları Girne’de de gösteri yapacak.

Türk yıldızları, 17.55-18.40 saatleri arasında Girne bölgesinde gösteri uçuşu yapacak.

Mehteran Birliği

Öte yandan Girne Atatürk Anıtı’nda saat 18.35’te Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri yapacak.

Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde ve saat 18.30’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunarak bayrakların göndere çekilmesi 18.45’te müze önüne geçişle devam edecek.

Protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle sürecek törende, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, halk oyunları gösterisi sunulacak ve tören resmi geçitle sona erecek.

İskele

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması izleyecek.

Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi, horon gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

Lefke

20 Temmuz için Lefke’de de iki tören düzenlenecek. İlk tören Lefke Şehitliği’nde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

Şehitlikteki törenin hemen ardından ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birliklerinin denetlenmesiyle başlayacak; konuşma, şiirlerin okunması, geçit töreni ve tebrik kabulü ile son bulacak.

Mehmetçik, Geçitkale ve Akdoğan’da da tören düzenlenecek

20 Temmuz nedeniyle Mehmetçik, Geçitkale ve Akdoğan’da da törenler düzenlenecek.

Mehmetçik’teki tören, Mehmetçik Belediye Parkı Atatürk Büstü önünde saat 09.30’da anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekileceği törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Geçitkale’deki tören saat 09.00’da Geçitkale Meydanı’nda, protokol sırasına göre çelenk koyulması ile başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ardından okunacak şiirlerle sona erecek.

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören ise saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve şiir okunması ardından tamamlanacak.

Şehitler de anılacak

Barış Harekatı sırasına şehit düşenler de törenler anılacak.

Alaminyo şehitleri anma töreni 21 Temmuz’da

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Pazar günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Tören, şiir okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

Topçuköy şehitleri 22 Temmuz’da anılacak

Milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, 22 Temmuz Pazartesi günü Topçuköy Şehitliği'nde saat 18.30'da düzenlenecek törenle anılacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, konuşmalar, şiirler ve şehitler için dua okunmasının ardından tamamlanacak.

Tuzla şehitleri için tören 23 Temmuz’da

Tuzla Şehitleri 23 Temmuz Salı günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşma ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tamamlanacak.

Taşpınar şehitleri için şehitlikte tören

Taşpınar şehitleri de 25 Temmuz Perşembe günü Taşpınar Şehitliği’nde saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Şehitlik defterinin imzalanmasıyla sürecek törende, şiirler okunacak, konuşma yapılacak ve dua okunacak.