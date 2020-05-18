Bakanlar Kurulu, Güzelyurt’ta toplandı, yeni dönem kararlarını açıkladı.



“Kendi içinde kapalı devre sistem içinde yeni bir açılma devresine geçiyoruz” diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay şunları söyledi.



20 Mayıs’ta plajlar, otel plajları ve büfeleri açılacak.



20 Mayıs’ta internet kafeleri açılacak.



20 Mayıs’ta köy kahvehaneleri açılabilecek.



22 Mayıs’ta çocuk parkları açılacak.



24 Mayıs’ta Bayram Namazı da dahil dini mekanlarda ibadet mümkün olacak.

27 Mayıs: Spor salonları da açılacak



1 Haziran’da oteller ve casinolar ayrıca bahis ofisleri de verilecek ‘sertifika’ sonrasında açılacak.



1 Haziran’da bireysel spor branşları başlayacaak.



Toplu Taşımacılık için 20 Mayıs’ta Kar-İş’le toplantı yapılacak.



‘Covid-19’ şartları böyle devam etmesi durumunda 1 Temmuz’ta düğün salonları açılacak.



20 Mayıs'ta önceden açıklandığı gibi restoranlar açılıyor, bu tarihten itibaren Gece Sokağa Çıkma Yasağı da 00.00'dan 06.00'ya kadar olacak.



Yurt dışından gelişlerde 'karantina' sürecinin devam edeceği bilgisi de verildi.

Orman Dairesi de sunum yaptı

Orman Dairesi Müdürü, Belediye başkanı ve kaymakamın da toplantıya katılarak kendilerine dün yaşanan üzücü yangınla ilgili sunum yaptığını kaydeden Özersay, ortaya çıkan hasarın boyutunun, yangını seyri, nasıl müdahale edildiği ve bundan sonra olası yangınlar konusunda neler yapılıp yapılmayacağını konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Çalışma Bakanı’nın daha önce 1500 TL destek programının şu an itibarıyla gelinen aşamada rakamlarını paylaştığını bildiren Özersay, 45 bin 159 kişinin bu ödemeden yaralandığını açıkladı.



Yaklaşık 67 milyon TL civarında bir ödeme yapıldığını söyleyen Özersay, 9 bin civarında hatalı başvuru olduğunu da anlattı.



Özersay, 800’e yakın başvuruda banka ya da kimlik numaralarının yanlış olduğunu, bunlara yeniden ödeme yapılacağını söyledi.