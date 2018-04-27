20 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 20 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, 55 adet Hintkeneviri tohumu olduğuna inanılan madde ve Hintkeneviri ziraatinde kullanıldığına inanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak ise G.E ve B.E tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Hintkeneviri ziraati” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Damda 20 kök, evde ise ziraatte kullanılan malzemeler bulundu...

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 25 Nisan tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da bulunan bir apartmanda zanlı G.E’nin 53 numaralı dairesinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün konu apartmana gidildiğinde zanlı G.E ile zanlı B.E’nin apartmanın önünde tespit edildiğini söyleyen Derman, zanlı B.E’nin üzerinde yapılan aramada cebinde zarf içerisinde 55 adet Hintkeneviri tohumları olduğuna inanılan madde, aracında ise yapılan aramada Hintkeneviri türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan ilaç, gübre, ölçüm kabı ve hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Derman, akabinde zanlı G.’nin 53 numaralı dairesinde yapılan aramada evin yatak odalarında Hintkeneviri ziraatinde kullanılan çeşitli hazır topraklar, ilaçlar, vitaminler, saksılar, oksijen tüpü, karbondioksit tüpü, uzatma kaploları, zamanlayıcı, havalandırma, termometre ve hassas terazi bulunduğunu, apartmanın damında ise yapılan aramada boyları 30 cm ile 80 cm arasında değişen 20 kök Hintkeneviri bitkisi olduğuna inanılan bitkiler bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Derman, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı G.E ile B.E’nin tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.