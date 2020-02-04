20 gün cezaevine gönderildi

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye girip, gizlice cep telefonuna çeken A.A., bugün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, A.A.’nın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dolayı tutuklandığını belirtti.

Yavuz, zanlının 23 Ocak tarihinde Lefkoşa’da daha önceden tanıdığı kadınla buluşup, evine götürdüğünü, orada cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Yavuz, zanlının beraber olduğu kadından izin almadan gizlice cinsel münasebetlerini cep telefonu ile kayda aldığını belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadınla cinsel içerikli görüntülerinin tespit edildiğini kaydeden Yavuz, ülkede turist statüsü ile bulunan A.A.’nın davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.