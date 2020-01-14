20 gün bekleyecek

Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp ettiği iddiası ile tutuklanan zanlı A.O., teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı.

Soykara, mahkeme huzurunda bulunan zanlının 9 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, Darp ve Sirkat” suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 9 Ocak tarihinde Lefkoşa'da isimsiz Kahvehanede, kız arkadaşı Hilal Ayrenk’i kendisine para vermediği gerekçesi ile boğazını sağ eli ile sıkmak ve saçlarından çekmek suretiyle darp etmesine müteakip "bana para vermezsen seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının ayrıca müştekinin çantası içerisinden müştekiye ait TC Nüfus Cüzdanı ve Postane kartını almak suretiyle sirkat ettiğinin de aleyhinde yapılan iddialar arasında olduğunu belirtti.

Soykara, olayın polisin bilgisine 10 Ocak 2020 tarihinde geldiğini ayni gün zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve müştekinin Devlet Hastanesi Acil Servisinde doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.