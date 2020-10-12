20 gram ağırlığında uyuşturucuyla yakalandı

Mağusa'da, 7 Ekim’de Z.B.E.’nin (E-34) tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.K. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Park halindeki aracı yaktığı düşünülen bir kişi tutuklandı

Öte yandan Mağusa’da 6 Ekim tarihinde Feryal ve Atif Adem’e ait park halindeki JG 095 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek yakılması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.T.(E-42) tutuklandı.