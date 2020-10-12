20 gram ağırlığında uyuşturucuyla yakalandı
Mağusa'da, 7 Ekim’de Z.B.E.’nin (E-34) tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.K. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.
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Mağusa'da, 7 Ekim’de Z.B.E.’nin (E-34) tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.K. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.
Park halindeki aracı yaktığı düşünülen bir kişi tutuklandı
Öte yandan Mağusa’da 6 Ekim tarihinde Feryal ve Atif Adem’e ait park halindeki JG 095 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek yakılması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.T.(E-42) tutuklandı.
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