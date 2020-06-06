20 dönüm krizi

Girne Amerikan Üniversitesi’nden “işçilerin sigorta borcuna karşılık” Girne’deki hastane inşaatını devralan hükümet, aynı arazinin yarsını yeniden üniversiteye kiralıyor.

42 dönüm arazinin 22 dönümünde hastane inşaatı olduğu öğrenilirken, hükümet, geriye kalan 20 dönüm arazinin Vakıflar’a olan kira borcunu da ödemeyi kabul etti.



Vakıflar’a 400 bin sterlin dolayındaki kira borcunun hükümet tarafından ödenmesi kararlaştırılırken, arazinin yeniden GAÜ’ye kiralanması için alınan karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

22 yıllığın kiraladılar

Söz konusu karar 3 Haziran Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de karar “Girne Zeytinlik köyünde 42 dönüm 2 evlek alandaki emlakın, sağlık, turizm ve rehabilitasyon amaçlı kiralanması ve Girne Amerikan Üniversitesi'ne deviri talebi” başlığı ile yayınlandı.

Kararda ilk önce 42 dönüm 2 evlek alanın Sağlık Bakanlığı’na devri ve şartlarına yer verildi. Ardından ise söz konusu alanın yanındaki

Karar metninde Vakıflar İdaresine ait 18 dönüm alanındaki kısmın Girne Amerikan Üniversitesine kiralama maddesi yer aldı.

Buna göre Girne Amerikan Üniversitesi'nin bu Bakanlar Kurulu kararı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Vakıflar İdaresi ile kira sözleşmesi imzalayacak.

22 yıllığına GAÜ’ye kiralanan arazinin aylık kira ödeme süresi 31.5.2042’ye kadar olacak.