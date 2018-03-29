20 bin Dolarla çıkmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda, tasarrufundaki 20 bin ABD Dolarlık nakit parayla yetkili makamlara beyanda bulunmadan KKTC’den çıkış yapmaya çalışan H.A.R.R. (E-63) hakkında yasal işlem başlatıldı.



Yasalara göre, yetkili makama beyan etmeden 10 bin Euro veya muadili döviz ve Türk Lirası’ndan fazla nakit parayla beraber seyahat etmek yasak.



