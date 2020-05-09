2 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 12 numune temiz çıkarken, yerli ürünlerden alınan 19 numuneden 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçların elde edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Mağusa sakinlerinden Ömer Çoşkun’a ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde ‘Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü’ tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Vehbi Kabak’a ait çarli biberde ‘Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü’ tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur."