2 yaşındaki Toprak Dikilitaş'tan iyi haber
“Yoğun bakımdan çıkarıldı, bilinci açık şekilde takip ediliyor”
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YENİDÜZEN (ÖZEL)
Önceki gün öğlen saatlerinde, Alsancak’ta, iki kattan oluşan ev içerisinde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek ağır yaralan, 2 yaşındaki Toprak Dikilitaş, yoğun bakımdan çıkarılarak, Beyin Cerrahisi Bölümü’ne alındı.
Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden alınan bilgide küçük Toprak’ın bilinci açık şekilde takip edildiği ifade edildi. Kafasında kırık bulunan 2 yaşındaki Toprak Dikilitaş’ın genel durumunun iyi olduğu ve dün ağızdan tedaviye başlandığı ifade edildi.
Fotoğraf: Arşiv
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