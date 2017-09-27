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2 yaşındaki Toprak Dikilitaş'tan iyi haber

2 yaşındaki Toprak Dikilitaş'tan iyi haber

“Yoğun bakımdan çıkarıldı, bilinci açık şekilde takip ediliyor”

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YENİDÜZEN (ÖZEL)

Önceki gün öğlen saatlerinde, Alsancak’ta, iki kattan oluşan ev içerisinde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek ağır yaralan, 2 yaşındaki Toprak Dikilitaş, yoğun bakımdan çıkarılarak, Beyin Cerrahisi Bölümü’ne alındı.  

Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden alınan bilgide küçük Toprak’ın bilinci açık şekilde takip edildiği ifade edildi. Kafasında kırık bulunan 2 yaşındaki Toprak Dikilitaş’ın genel durumunun iyi olduğu ve dün ağızdan tedaviye başlandığı ifade edildi.   

Fotoğraf: Arşiv

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