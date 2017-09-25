2 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 12:30 sıralarında, Alsancak’ta Toprak Dikilitaş, iki kattan oluşan ev içerisinde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olayda yaralanan 2 yaşındaki Toprak Dikilitaş kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.