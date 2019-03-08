2 turist rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

KKTC’de turist olarak bulunan Peter Fredrik Björnson Köhler (E-66), Girne’de kalmakta olduğu otel odasında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Öte yandan KKTC’de turist olarak bulunan Bilgün Özoran (K-56) Çatalköy’de kalmakta olduğu otel odasında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu ölüm sebebini “kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.

LİMANDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Girne Turizm Limanı’nda dün KKTC’ye giriş yapan M.A’nın (E-26) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, adı edilen tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda N.E.(E-41) dün tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili nakit paradan fazla 17.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Taşkınköy’de, Tülay Ersöz’e ait evin giriş kapısı 21 Ocak’ta açılarak içeriye girilmiş ve çanta içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait iki altın kolye ve bir altın bilezik çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.M.(K-40) tutuklandı.

BAŞI BOŞ KÖPEK BULUNDURMAK

İskele’de, Y.G.(E-42) dün sorumluluğunda bulunan kurt köpeğinin gerekli emniyet tedbiri almadan başı boş bırakması üzerine, köpek o esnada Amber Sokak üzerinde bisiklet sürmekte olan Sadık Aral Bozkırlı’yı ayağından ısırdı

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.