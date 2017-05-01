2. Tiyatrodtü Şenliği başladı

Odtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde bu yıl on birincisi düzenlenen TiyatrODTÜ şenliği, Parla Şenol söyleşisi ile başladı. Telsim’in desteğiyle gerçekleşen fevtival, 3 Mayıs’a kadar devam edecek.

Beş yaşında sinema oyunculuğuna başlayan ve bugüne dek sayısız filmde ve tiyatro oyununda oynayan, şarkıcılık ve seslendirmecilik kariyeri de bulunan Parla Şenol, katılımcılarla oyunculuk deneyimlerini paylaştı. Yeni projelerinden bahseden Şenol, “Baba ve Piç” adlı tiyatro oyunun hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Üniversite öğrencisi olduğu zamalarda, aynı zamanda oyunculuk yaptığını ve bütün dersler dışındaki zamanı oyunculuğa ayırdığını söyleyen Şenol, hala değişik karakterlerde sahneye çıkma heyecanın hiç eksilmediğini söyledi. Tiyatroya ve tiyatro sanatçılarına verilen değerin hiç bizaman azalmaması gerektiğini belirten Şenol, tiyatroların yaşayabilmesi için, tiyatroya gitmek gerektiğini ifade etti.