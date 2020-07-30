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2 pozitif vaka daha, 3 taburcu

2 pozitif vaka daha, 3 taburcu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

 

30  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800  

Toplam Vaka Sayısı- 144  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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