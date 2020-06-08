2 ölümlü olayda otopsiden sonuç çıkmadı
Gönyeli’de misafir olarak kalmakta oldukları ikametgahta ölü olarak bulunan Mohammad Sabri İsmail Sharqawi (E-25) ve Naser Sabrı İsmail Sharqawi’nin (E-20) yapılan otopsilerinde doku örnekleri alındı.
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Gönyeli’de misafir olarak kalmakta oldukları ikametgahta ölü olarak bulunan Mohammad Sabri İsmail Sharqawi (E-25) ve Naser Sabrı İsmail Sharqawi’nin (E-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsilerinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.
Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
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