2 mültecinin tutukluluğu sürüyor

Mağusa Limanında geçtiğimiz Cuma günü TIR dorsesi içerisinde tespit edilen Suriye uyruklu 33 mülteciden 2’si ile TIR şoförü hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmak suçunu işlemeye teşebbüs” suçuyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan TIR şoförü zanlı M.G. ile konu suçu organize ettiği iddia edilen mülteciler zanlı A.H.A ile H.J. aleyhine 4’er gün daha tutukluluk süresi temin edildi. Suriye uyruklu 31 mültecinin ise Türkiye’ye geri gönderildiği öğrenildi.

Polis: “Suçu birlikte organize ettiler”

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 15 Şubat 2019 tarihinde İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince alınan bir bilgi ışığında Mersin’den bir yük gemisiyle Mağusa Limanına gelip KKTC’ye giriş yapmaya çalışan ve zanlı M.G’nin şoförü olduğu 01 ACE 427 plakalı TIR aracın dorsesinde arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada zanlı A.H.A ile H.J.’nin de aralarında bulunduğu toplam 33 Suriye vatandaşının tespit edildiğini belirten Saydağ, yapılan ileri soruşturmada TIR şoförü zanlı M.G. ile zanlı A.H.A ve H.J.’nin işlenen konu suçu birlikte organize ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Umut tacirlerinin tespiti için tahkikat başlatıldı

Tahkikat memuru Ersoy Saydağ, mesele ile ilgili olarak zanlı M.G., A.H.A ile H.J.’nin ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Alınan 3 günlük süre içerisinde zanlıların kullanımında bulunan telefonların dökümünün temin edilebilmesi için GSM operatörlerine gerekli yazıların yazıldığını söyleyen Saydağ, telefon dökümlerinin beklendiğini belirtti. Saydağ, son zamanlarda özellikle Mağusa Limanında TIR dorsesinde KKTC’ye mülteci getirilmeye teşebbüs suçlarında artış olduğunu ifade ederek, bu suçun önlenmesi için teşvik eden umut tacirlerinin de tespit edilmesi gerektiğini ve bu konuda tahkikat başlatıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Saydağ, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

4’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı M.G. A.H.A ile H.J.’nin tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.