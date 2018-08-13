2 kişiyi ‘kaçak’ güneye geçirdi, tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, 25 Temmuz’da yasal olmayan yollarla güneye geçen ve 31 Temmuz’da polise teslim olup, yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlılar B. T. ve B. T.’nin ifadeleriyle zanlı H. K.’ın aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlıların, kendilerini H. K.’ın güneye geçirdiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı H. K.’ın 11 Ağustos’ta Ay Demet barikatından kuzeye geçiş yapıp, tutuklandığını belirtti.

Meselede aranan şahıslar olduğuna vurgu yapan Ergüleç, tahkikatın selameti açısından zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan avukat Salih Irgat, zanlının AİDS hastası olduğunu ve doktor kontrolünden geçirilmesin talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının bir gün tutuklu kalmasına ve kapsamlı bir muayeneden geçirilip, tahlillerinin yapılmasına emir verdi.