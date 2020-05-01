Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' (pandemi) olarak ilan ettiği yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 965, ölü sayısı 19 olarak kayıtlara geçti. 222 kişi tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.

Covid-19 güneyde 15, kuzeyde ise 4 can kaybına neden oldu.



Güneyde daha önce coronavirüsle ilgili açıklanan bazı ölüm vakalarının, Covid-19 pozitif olmasına rağmen diğer hastalıklardan kaynaklandığına karar verildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 857 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki görülen vaka sayısı ise 108 şeklinde istatistiklere yansıdı.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Güneyde 2.427 test, 7 yeni vaka

17. 55 Kıbrıs’ın güneyinde bugün 2,427 test gerçekleşti, 7 yeni vaka belirlendi.

Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok

17.10 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı. 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Bankalar normale dönüyor

17.00 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, hükümetin Covid-19 tedbirlerini yumuşatma kararları çerçevesinde bankaların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğini belirtti

44 kişi ‘yasağa uymadı’ tutuklandı

14.55 Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

NİSAN AYINDA YAŞANAN TÜM GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

MART AYINDA YAŞANAN TÜM GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ...