2 kişi şüphe üzerine tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Tuzla ve Mutluyaka’da 1 Ocak tarihinde kimliği meçhul kişiler 1 saat arayla hırsızlık için girdikleri iki ayrı evden bir tanesinden Canon marka fotoğraf makinesi ile 3 adet kol saati sirkat etti. Mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatan ve kimliği meçhul hırsızların izini süren polis olaydan 4 gün sonra şüphe üzerine H.Ş ile M.B isimli kişileri tutukladı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek maksadıyla binaya girmek” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı H.Ş ile M.B aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 2 kişi daha aranıyor.

1 saat arayla iki eve girildi...

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Ocak tarihinde saat 01:00’da Tuzla’da Kudret Ateş’e ait evin kilitsiz vaziyette bulunan balkon kapısını açıp içeriye giren meçhul kişilerin konu evin hizmetlisi ile karşılaşması sonucu hiçbir şey sirkat edemeden kaçtıklarını belirtti. Yine ayni tarihte saat 02:00’de Mutluyaka’da Polis Çavuşu Fatih Kaleci’ye ait evin sürme kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye giren meçhul şahıslar yatak odasındaki Canon marka fotoğraf makinesi ile 3 adet kol saatini sirkat ettiğini belirten Seven, yatak odasında uyumakta olan ev sahipleri ile çocuklarının uyanması ve zanlıları fark etmeleri üzerine, zanlıların giriş yaptıkları yerden çıkış yaparak kaçtıklarını açıkladı. Seven, mesele ile ilgili olarak bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldığını ve birçok kamera görüntüsünün incelendiğini belirterek, yapılan incelemelerde zanlı M.B’e ait THU 451 plakalı aracın olay saatlerinde konu evlerin çevresinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Seven, zanlı H.Ş ile M.B ise 4 Ocak tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Mesele ile ilgili halen incelenmekte olan ve alınması gereken kamera kayıtlarının olduğunu, aranan emareler ve aranan 2 kişinin olduğunu belirten Seven, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı H.Ş ile M.B tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.