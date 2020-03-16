2 kişi daha karantinada

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 41 oldu.

Dün güneyde ikisi İngiliz üstlerinde olmak üzere 9 yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 35 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 6 olarak kayıtlara geçti. İki kişi de coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Virüs nedeniyle 41 kişinin tedavisi devam ediyor.

Adanın kuzeyinde tedavi gören 6 hastanın durumlarının “iyi” olduğu açıklandı.

Tatar: "Seçimin ertelenmesi için görüş birliği var"

17.30: Başbakan Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ve temsilcileri ile Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Başbakan Ersin Tatar, tam anlamıyla görüş birliği olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Haberin devamı

17.00 İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, halk sağlığı, güvenliği ve huzuru için üzerlerine düşenleri yaptıklarını belirtti. Baybars; Baybars: "İlçe Emniyet Kurulları, hijyen ve kapalı kurumların denetlenmesini sağlayacak. 14 günlük karantinalara uymayanları da kurullar denetleyecek. Vatandaş kurallara uymayanları ihbar edebilecek" dedi. Haberin ayrıntıları

16.58 Corona şüphesiyle bir kişi daha karantinaya alındı. Coronavirüs şüphesi ile bir kişi daha Lefkoşa’daki karantina merkezine kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, bugün karantinaya alınan iki şüpheli hastanın birinin Girne'den İngiliz bir turist, diğerinin ise Mağusa'dan Alman bir turist olduğunu kaydetti.

Başbakanlıkta toplantı: Gündem önlemler ve seçim

16.30 Hükümet, Başbakanlık’ta düzenlenen toplantıda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ile bir araya geldi. Haberin devamı

Mağusa’da benzinciler nöbetleşe çalışacak

16.20 Coronavirüs salgını nedeniyle Mağusa’da faaliyet gösteren birçok benzinci, kendi aralarında aldığı kararla nöbetleşe açık olacak. Haberin devamı

Salamis'e yemek çadırı kuruldu

15. 50 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel bugün, ilk Coronavirüs vakasının tespit edildiği ve gözetim altında tutulan Salamis Hotele giderek, otel önünde kurulan yemek çadırını ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Üstel Coronavirüs nedeniyle otelde gözetim altında bekletilen turistlerin tüm öğünlerinin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından kurulan çadır hizmetini ziyaret edip yerinde görüp konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede bulunan turistlerin burada misafir olduğunu ve onların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Üstel, en iyi şartları ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi ve ülkede şu ana kadar 6 vaka dışında başka bir artışın olmadığını ifade etti.

Ülkedeki turistlerin pazar günü ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını da söyleyen Bakan Üstel, bu arada halka da hükümetin aldığı kararlara uyma çağrısında bulundu.

Bakan Üstel ve beraberindekiler daha sonra kurulan yemek çadırında öğle yemeği yedi.

Bir kişi daha karantinaya alındı

15.30 Corona şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı. Coronavirüs şüphesi ile bir kişi Lefkoşa’daki karantina merkezine kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, şüpheli kişinin turist olduğunu ve test yapılacağını bildirdi.

Yüksek fiyatlara yasal işlem

15.00 Sağlık Bakanlığı Coronavirüs mücadelesinde yaşamsal önem taşıyan tıbbi teçhizat ve malzemeleri piyasa fiyatının çok üzerinde satmaya çalışanlara yönelik yasal tedbir uygulanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile tıbbi malzemeler ile hijyen malzemelerinin ( maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektan ) denetimli mal kapsamına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tıbbi teçhizat ve malzemeleri piyasa fiyatının çok üzerinde satmaya çalışanlara, Bakanlar Kurulunun ürettiği kararlar doğrultusunda gerekli tüm cezai işlemlerin yapılacağını ve bu dönemi fırsata çevirmeye kalkışanlara karşı net bir tavır alınacağını da vurgulandı.

İş yerleri mühürlendi

14.40 Gönyeli Belediyesi’nin, ülkede yaşanan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları uygulama noktasında taviz vermeden işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması noktasında denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi’nin, zabıtaların uyarılarına uymayan iş yerlerini mühürlediği vurgulandı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve tüm işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uyması gerektiğinin altı çizildi.

14.30 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma İzin Merkezi’nde bulunan pasaport işlemlerinin Pazar günü tamamlandığını ve bugün itibarıyla işverenlere kontrollü olarak teslimin sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pasaportları Çalışma Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde bulunan işverenler de çalışanlarının pasaportlarını, ilgili amirlikten yarın teslim alabileceklerdir” denildi.

Çalışma izin işlemleri başlatılmış ancak Çalışma İzin Merkezi’ne başvurmayan ve işlemleri tamamlanmayıp pasaportları kendilerinde bulunan kişilerin, yurtdışına çıkış yapmak istemeleri halinde ülkelerine gitmelerinde bir sakınca bulunmadığı da belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Yurtdışına çıkan bu kişiler ile ilgili olarak ülkeye girişleri önceden işverenleri tarafından Bakanlığımıza başvuru yapılması halinde işlemleri yapılmak üzere tekrardan cezasız girişleri sağlanıp, işlemleri tamamlanacaktır. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi ile ortak istişareler sürdürülmektedir."

Tüm ödemeler online

13.10 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının ülkede de görülmesinin ardından aldığı önlemler ve tedbirler çerçevesinde ödeme hizmetlerine de yeni bir düzenleme getirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yurttaşların fatura ödemek için evden çıkmasına ve/veya veznelerde yoğunluk artışına gerek olmadan işlem yapılabilmesi için kredi kartı ile online ödeme yapmak mümkün olacak. Su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezaları ödemeleri www.ltbonline.org adresinden anından ödenebilecek.

Yurttaşlar/şirketler belediyeye ilişkin tüm dökümanları ise www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde “Online İşlemler” menüsünden doldurup gönderebilecek.

Nakit olarak kartlı su sayaçlarına ödeme yapmak isteyenler için de LTB veznesinde 1 personel mevcuttur ve halk sağlığı açısından binaya da girişler tek tek yapılmakta.

Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezleri kuruldu

13.00 Sağlık Bakanlığı, dünyada salgın bir şekilde devam eden Corona virüs enfeksiyonu takibini daha sıkı ve sağlıklı şekilde yapabilmek, ayrıca diğer hastalara da bulaşımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Lefkoşa’daki tren yolu polikliniğinde Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezi oluşturulduğunu duyurdu. Haberin devamı

Marketler Birliği: “Markete her aileden bir kişi gelsin”

11. 40 Marketler Birliği, Coronavirüse karşı alınan tedbirleri yerinde bulduklarını söyleyerek, üzerlerine düşen önlemi aldıklarını ifade etti; hijyen ürünlerinin salgın geçene dek kar güdülmeden, maliyet fiyatına satılacağını açıkladı. Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu aynı zamanda, halka çağrıda bulunarak her aileden bir kişinin alışverişe gelmesini istedi. Haberin devamı

“850 kit var, 1500 daha sipariş edildi”

11.30 Sağduyu çağrısı yağan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bilgi kirliği yaratılmaması için adım atılacağını söyledi, şu anda coronavirüs tetkikleri için gerekli olan kitlerin yeterli sayıda olduğunu da duyurdu. Haberin devamı

Tarım Bakanlığı tedbir aldı

10.00 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bitkisel ve hayvansal üretimde herhangi bir aksama olmaması için Bakanlık olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı .Haberin devamı

Karantinada kalmayan bir kişiye yasal işlem

09.20 Polis, yurtdışından kuzeye giriş yapan ve evinde karantina kalmayarak güneye geçiş yapmaya çalışan bir kişi hakkında yasal işlem başlattı..

Polis açıklamasına göre 14 Mart tarihinde yurtdışından kuzeye gelen 69 yaşındaki E.T., 14 günlük evde karantina zorunluluğuna uymayarak Kermiya geçiş noktasından güneye geçmeye çalıştı. Bu sabah saat 06.00 sıralarında güneye geçmeye çalıştığı sırada tespit edilen E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yoklamalar süresiz uzatıldı

08.45 Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Emekli Yoklama Bildirgesi’nin süresiz tekrar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, ülkede korona virüs için alınan tedbirler neticesinde acele edilmemesi, ilgililerin Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne 15 Nisan’dan sonra gelmeleri istendi.

Yeni vaka yok

08.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli, kuzeyde yeni vaka olmadığını, son 24 saatte 6 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajanası Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada son 24 saatte şüpheli belirtilerin görüldüğü 6 kişiye test yapıldığını, ancak bu testlerin tümünün negatif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, test yapılan 6 kişiden 2'sinin otellerde gözlem altında tutlan kişiler arasında olduğunu, 2'sinin Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Fas vatandaşı, diğer 2'sinin de ülkede bulunun İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi.

Kuzeyde şimdiye dek testleri pozitif çıkan 6 koronavirüs hastasının tedavileriyse sürüyor.

Dün itibariyle, güneyde 35 (2'si İngiliz üslerinde), kuzeyde 6, Kıbrıs genelinde 41 COVID -19 vakası bulunuyor. (TAK)