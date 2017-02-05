2 KG’ya yakın uyuşturucu 6 tutuklu

Ayşe GÜLER

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, önceki gün 1689 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna madde ile 70 gram kokain olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Olayla ilgili isimlerinin baş harfleri U.S, M.M.A, K.N.M, C.T.Y, E.E, B.Z tutuklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan 6 zanlı aleyhinde 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Esentepe Polis Karakolu’na bağlı ekiplerinin önceki gün şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istemesiyle başlayan operasyon genişledi, polis toplamda 1.759 gram uyuşturucu tespit etti.

Uyuşturucu satışından elde edildiği şüphesiyle 29 bin 500 TL ile 20 Stg’e de el koyan polis ekipleri, Lapta’da uyuşturucu maddeleri zula edip, satışa hazır hale getirmek için kiralanan bir daireye de ulaştı.

Polis memuru Ramiz, şahadet verdi

Girne Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Nüvit Gazi huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz’i tanık olarak dinletti.

Polis memuru Ramiz, mahkemede yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları anlattı.

Olay yerinden kaçmaya çalıştılar…

3 Şubat tarihinde Esentepe’de Balıkçı Barınağı yolu olarak bilinen bölgede saat 16.35 sıralarında Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis ekibi tarafından şüpheli görülen NK 477 plakalı aracın kontrol edilerek durdurulmak istendiği belirten Ramiz, araç sürücüsü U.S ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.A’nın araç ile olay mahalinden kaçmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramiz, bu sırada her iki zanlının yaklaşık 28 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aracın camından atmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Kaçmaya çalışan aracın bir süre sonra polis ekipleri tarafından durdurulduğunu söyleyen Ramiz, her iki zanlının tutuklandığını, camdan fırlattıkları, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin de emare olarak alındığını kaydetti.

4 bin TL karşılığında satın alındı

Meseleyle ilgili her iki zanlıdan soruşturma yapıldığını belirten Ramiz, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddenin aynı gün Girne’de zanlı K.N.M’den 4 bin TL karşılığında satın alındığının tespit edildiğini aktardı.

Ramiz, zanlı K.N.M,C.T.Y, E.E ve B.Z’nin Boğaz’daki bir evde birlikte olduklarının tespit edilmeleri üzerine söz konusu eve gerekli tedbirler alınarak yaklaşıldığını anlattı.

Yapılan operasyonda ikametgahın kapısını açmak istemediğini ve direndiğini bu sırada yüzüne ve başına darbe aldığını belirten Ramiz, zanlı E.E’nin ise görevli polisleri görerek güney kısma doğru koşarak kaçtığını, 500 metre gittikten sonra makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti.

29 bin 500 TL ile 20 Stg ele geçirildi

Polis memuru Ramiz, Boğaz’daki evde zanlılar huzurunda yapılan aramada 2. kattaki su boruların olduğu yerde gizlenmiş halde 29 bin 500 TL ile 20 Stg nakit paranın bulunduğunu, uyuşturucu satışından elde edildiği şüphesi üzerine de emare olarak alındığını dile getirdi.

Lapta’da ev kiraladılar, uyuşturucuları zula ettiler

Uyuşturucu maddeleri zula edip, satışa hazır hale getirmek için Lapta’da kiraladıkları bir dairenin de zanlı K.N.M ve C.T.Y’nin gösterimi ile tespit edildiğini söyleyen Ramiz, burada yapılan aramada 9 paket halinde 1 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Ramiz, söz konusu evde yapılan aramada 3 ayrı hassas terazi, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kap, söz konusu uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığına inanılan birçok naylon poşet, buzdolabı içerisinde şeffaf naylon içerisinde 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu, 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet siyah aletin bulunduğunu açıkladı.

2 kilo 70 gram olarak ithal edildi!

Meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı K.N.M, C.T.Y, E.E ve B.Z’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi Ocak 2017’de 2 kilo 70 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram olarak kokain türü uyuşturucu olarak Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ithal ettiklerinin belirlendiğini söyleyen Ramiz, zanlı U.S, M.M.A, K.N.M ve C.T.Y’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Daha önce kaçtıkları yerden atılan hintkeneviri 56 gram…

Ramiz, zanlı U.S ve M.M.A’nın 4 bin TL karşılığında satın aldıkları maddeyi 28 gram olarak değil, 56 gram olarak satın aldıklarını, polislerden kaçtıkları sırada bölgeye yakın bir yerde attıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bölgenin ziyaret edilerek, yapılan aramada atılan 28 gram uyuşturucu maddenin de bulunduğunu söyleyen Ramiz, zanlı U.S’nin Ötüken’deki evinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 3 mg ağırlığında hintkeneviri uyuşturucunun tespit edildiğini kaydetti.

Aranan kişiler, alınacak ifadeler var…

Çok yönlü olarak devam eden soruşturma kapsamında aranan kişiler olduğuna değinen Ramiz, bununla birlikte ifadesi alınacak kişiler ve kayıp emarelerin bulunduğuna işaret etti.

Ramiz, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini dile getirdi. Zanlı U.S ve M.M.A’nın doktor kontrolünden geçirilerek, rapor alındığını da aktaran Ramiz, zanlı B.Z’nin önceki gün ve dün doktor kontrolünden geçirilmeyi reddettiğini dile getirdi.

Ramiz, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılar 3 gün tutuklu kalacak

Zanlı avukatları, talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmedi, müvekkillerinin doktor kontrolünden geçirilmesini istedi.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Kıdemli Yargıç Nüvit Gazi, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.