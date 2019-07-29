%2 kesinti meclise kaldı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Kudret Özersay, basına açıklama yaptı.

Özersay’ın açıklamaları özetle şöyle:

Belediyelere ilaç ve benzeri unsurları satın alabilmeleri için Maliye Bakanlığı gerekli katkıyı yapacak.

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar…

Anayasa Mahkemesi, yüzde 2’lik kesinti ile ilgili yürütmeyi durdurdu. İçerde değerlendirme yapıldı. Geçen sürede bir önceki dönemde Maliye’nin hata ile yüzde 2 civarında fazla ödenek kararını dikkate alarak, kararname çıkartmıştık. Aldığımız karar usul olarak kanun hükmünde karar üretmiştik. Mahkeme kararına saygılıyız. Siyasi irademiz, uygun usul neyse devam ettireceğiz. Hatalı olarak verilen artışı önümüzdeki süreçte, yasal değişiklikle Meclis’te alınacak kararla bu tedbiri hayata geçireceğiz. Doğru usul; yasa ile karar alınmasıyla, bu yöndeki siyasi irademiz devam ediyor.

6 kişiye istisnai vatandaşlık

6 kişiye istisnai vatandaşlık verildi. Ülkede 18-22 yıl yaşayan ailesinin büyük kısmı burada bulunan ancak vatandaşlık alamayan bazı bireylere bu imkanı verdi. Gerekçeleri Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Bayram öncesinde sosyal yardım alan, engelli vatandaşlara bir defaya mahsus 250 TL ödeme yapılacak.

Yeterli olmadığını biliyoruz ama bir nebze katkı 3 bin 551 sosyal sigortalı, 4 bin 691 engelliye ödeme yapılacak.

BAKANLAR KURULU KARARLARI: İlaçlama yapacak belediyelere Maliye Bakanlığı kaynak aktarımı yapacak. 18-22 yıl ülkemizde yaşayan 6 kişiye yurttaşlık verildi. % 2'LİK KESİNTİ KARARINI DURDURMA KARARI / Maliye hata ile fazladan HP ödeneği ödemişti. Siyasi irademizi muhafaza ediyoruz. Aldığımız kararın usulü ile ilgili aldı.

Kanun hükmünde karar olmazsa, uygun usulle devam edeceğiz. % 2'lik kesintiyi meclisten hayata geçireceğiz.

Bayram öncesinde sosyal yardım alanlara ve engellilere bayram öncesinde bir defaya mahsus 250'şer TL'lik ödeme yapılacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin sunum yapıldı. Kamu-özel ortaklığına dönüştürülmesi için grup oluşturuldu. Bu süreç, daha da ileriye taşınacak. Bu konuda müsteşar ve ilgili daire müdürlerinden oluşan birim oluşturuldu.

“Açıklamalar çağ dışı”

Yunanistan Başbakanı’nın sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Bu açıklamalar çağ dışı. Doğu Akdeniz’de yasa dışı faaliyet arıyorsa Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı yapılan faaliyetlere baksınlar.