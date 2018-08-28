2 kadın mahkumdan firar girişimi

Uyuşturucu suçundan dolayı Merkezi Cezaevi’nde bulunan Emine Kaplan ile Melisa Şen isimli mahkumlar, firar girişiminde bulundu.

Saat 13.15’te yaşanan olay sonrasında her iki mahkum, bölgedeki bir köprü altında tespit edildi.

Rahatsız oldukları gerekçesiyle öğle saatlerinde Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’ne götürülen tutuklular, sağlık kontrolleri sonrasında cezaevi aracına bindirildikleri sırada kaçmaya çalıştı.

Kelepçeli olmalarına rağmen, koşarak bölgeden uzaklaşan her iki mahkum, görevli gardiyanlar tarafından bir köprünün altında saklanmış halde bulundu.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, kovalama sırasında bir gardiyanın ayağından yaralandığını, şu anda hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kaplan’ın hükümlü, Şen’in ise hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde oldukları öğrenildi.