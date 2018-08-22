2. İnce Av 2, 5 ve 9 Eylül'de
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altında, Avcılık Federasyonu’nun görüşü de dikkate alınarak hazırlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Av mevsimlerindeki av günleri ile av bölgelerinin belirlendiği tüzüğün, sürdürülebilir avcılık anlayışıyla değiştirildiği belirtildi.
Tüzüğe göre, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam on gün olacak.
Birinci İnce Av günleri için 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlendi.
Avcılar, İkinci İnce Av için ayrılan üç günde, 2, 5 ve 9 Eylül 2018 tarihlerinde avlanabilecek.
Değişiklik tüzüğünde ayrıca, avlanma bölgeleri ve avlanabilecek hayvanlarla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.
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