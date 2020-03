'2 hekimin sonuçları negatif'

SAAT 15.00

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, son günlerde çeşitli gazete ve sosyal medya ortamlarında haber yapılan 2 hekimin yurtdışına gidip döndüğü ve COVID 19 enfeksiyonu geçirdiklerine dair haberlerin olayın gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu hekimlerin yurtdışından döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak COVID 19 tetkiklerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının negatif çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini bildirdi.

SAAT: 14. 50 Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, avukatların 22 Mart 2020’ye kadar mahkemelere çıkmaması çağrısı yaptı, mahkemelerde de coronavirüsüne karşı tedbir istedi.

SAAT: 13.30 Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Coronavirüs teşhis ve tedavisinin tamamen Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Karantina Merkezi’nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu kaydetti ve bu konuda laboratuvarlara yapılan tahlil müracaatlarını kabul etmediklerini duyurdu.

Dernek Başkanı Metin Erduran yazılı açıklamasında, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri olanların 0533 850 11 88 ve 0548 850 11 88 numaralı telefonlardan Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibine ulaşması istendi.

SAAT: 13.10 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün Kıbrıs’ın kuzeyinde de görülmesinin ardından aldığı tedbirleri artırarak devam ettiriyor.

Bu çerçevede LTB Yaşlılar Birimi en yüksek risk grubu olan 65 yaş ve üzeri üyelerine yönelik olarak rutin şekilde yaptığı sağlık kontrollerine sıcaklık ölçümünü de ekledi.

LTB ekipleri ziyaretlerinde ayrıca virüsle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra kişisel hijyen konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

Yaşlılara Hizmet Birimi personeli tarafından bugün 2 ekiple 55 kişi kontrolden geçirildiği ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

LTB Yaşlılara Hizmet Birimi yarından itibaren ekip sayısını artırarak hergün toplamda 150 ile 200 üyenin sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Öte yandan Yaşlılara Hizmet Birimi’nin berber ve kuaförlük hizmeti ile psikolojik danışmanlık hizmetlerinin geçici bir süre durdurulduğu da belirtildi.

SAAT: 13.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken saat 13.00 sıralarında açıklama yaptı ve “Şu an itibarıyla, açıklanan bir vaka dışında ülkemizde coronavirüs vakası yok. Tüm gelişmeler şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor” dedi.

Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Bakan Pilli, şu an itibarıyla ülkede açıklanan vaka dışında pozitif bir vaka bulunmadığını, bu süreçte tüm gelişmelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.

Pilli, bakanlığın aldığı tedbirlerin de aynı şekilde uygulandığını bildirdi.

SAAT: 12.40 Yakın Doğu Üniversitesi ile Yakın Doğu Kolejinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlere ara vermeden devam edileceği bildirildi.

SAAT: 12.35 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin coronavirüsle ilgili önlemler konusunda aldığı kararları açıkladı. Özersay, “İçiniz rahat olsun, panik yapmayın. Hayat devam ediyor. Tedbirlerle sakin ve makul bir yol çizmek zorundayız” dedi.

SAAT 12.30 Doktor İnce: “Her gelen vaka ‘pozitif’ değil“

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetlerinde görevli Doktor Figen Gülen İnce, Corona Virüsü ile ilgili Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ‘Karantina’ bölümüne alınan her hastanın pozitif olmadığına dikkati çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor İnce, Sağlık Bakanlığının yayımladığı numaralara son 15 gün içinde yurt dışından gelen sadece ateş ve öksürük şikâyeti olanların ulaşmasını rica etti.

Son 15 gün içinde ülkeye giriş yapan “Yüksek ateş”, “Öksürük” şikâyetleri olan kişilerin karantina bölümünde testlerin yapıldığına dikkati çeken Doktor İnce, “Karantina bölümüne gelen her kişi pozitif değil. Belli bir vaka öyküsü kondu ve hastanede bu şikâyetlerle gelenlerin testleri karantina bölümünde yapılıyor. Her türlü tedbir için bu bölüm bu işlere hizmet etmekte. Karantinaya gelen her kişi hasta değildir. Ev takibinde olan yurt dışından gelenler var genel durumları iyi olsa da takipleri her gün yapılıyor. Karantinada tutulanların genel sağlık durumları iyi” dedi.

Sağlık Bakanlığı numaraları duyurmuştu

Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde corona virüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

SAAT: 10.47 Sahne Gönyeli’nin 24 Nisan Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği “Yalnızlık Karartması” isimli tiyatro oyunu Coronavirüs (COVID-19) salgınına tedbir amacıyla, ileriki bir tarihe ertelendi.

Sahne Gönyeli Koordinatörü Cenk Paşa yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (COVID-19) salgını karşısında tedbir amacıyla, yurttaşların toplu alanlarda bulunmamaları için yeni oyunları “Yalnızlık Karartması”nı ileriki bir tarihe ertelediklerini söyledi.

Paşa, salgın riskinin ortadan kalkmasının ardından oyun tarihini yeniden kamuoyuna duyuracaklarını da vurguladı.

SAAT: 10.40 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, corona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek, öğrenci, öğretmen ve çalışanları korumak amacıyla tüm okullarda eş zamanlı ve kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı.

SAAT: 10.30 Güzelyurt Belediyesi, 14 Mart Cumartesi, açık pazarın kurulmayacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, pazarın kurulmaması kararının Covid-19 virüsünün yayılmasını önleme tedbirleri çerçevesinde alındığı kaydedildi.

SAAT: 10.17 İskele Belediyesi, muhtemel Covid-19 salgınına karşı başlattığı dezenfektan ile ilaçlamanın iki gün arayla tekrarlanacağını açıkladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Halk Plajı’nda bulunan çocuk parkları, büfeler, tuvaletler; İskele ve Belediyeye bağlı köylerindeki spor aletleri, çocuk parkları ve durakları ilaçlandı. İlaçlama işlemi 2 gün arayla tekrarlanacak.

SAAT 10.00 Mağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, coronavirüse karşı mücadele kapsamında, kent genelindeki toplu yaşam alanlarında ilaçlama yapıyor.

Mağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, virüse karşı etkili dezenfektan ilaçların kullanıldığı; parklar, okullar, devlet daireleri ve tarihi yerlerde 3 ekiple dün başlayan ilaçlamalar, bugün de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek belirlenen öncelikli yerlerin yanı sıra ilaçlamalar önümüzdeki günlerde kent geneline de yayılacak. Belediyenin aldığı bu tedbirlerin yanında virüsle mücadelede halka kişisel hijyen kurallarına uymasının büyük öneme sahip olduğu uyarısı yapıldı.

SAAT: 09.30 Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, dün Corona virüs ‘şüphesi’ üzerine karantinaya alınan kişiye uygulanan test sonucu ‘NEGATİF’ çıktı.

Bu sabah itibarıyla yeni bir ‘Corona virüs’ tespiti olmadığı öğrenilirken, karantinada tedavisi devam eden Alman turistin durumunu da iyi olduğu belirtildi

SAAT: 09.10 Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, bu sabahtan itibaren tüm müze ve ören yerlerinin 1 Nisan 2020 tarihine kadar ziyaret kapatıldığını açıkladı.

