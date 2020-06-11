2 günde 25 kişi gitti

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan emekçiler ‘geri dönmemek’ şartıyla güneye geçmeye devam ediyor…

Dün, sabahın erken saatlerinde Kermiya / Ay Demet kontrol noktasından 8 işçi daha işlem yaptırıp güneye geçti.

Güneyin Emekçileri Komitesi Üyeleri de geçişlerin yapıldığı barikatta arkadaşlarına destek için bekledi.

Komite üyelerinden Gürcan Osmanbuba, işlerine dönebilmek adına yaklaşık 35-40 işçinin test yapmak için başvurduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Osmanbuba, işçilerin gerçekten zor durumda olduğunu, hiçbir yerden destek almadıkları için her türlü şarta boyun eğdiklerini kaydetti.

“25 işçi geçiş yaptı… Cuma’ya kadar sürecek diye düşünüyoruz”

Güneyin Emekçileri Komite Üyesi Gürcan Osmanbuba, iki günde 25 işçinin işlem yaptırıp güneye geçtiğini kaydetti.

Toplam 35-40 civarı işçinin test için başvuru olduğunu da kaydeden Osmanbuba, bazı basın yayın organlarında yayınlandığının aksine 500 kişinin geçiş yapmadığının altını çizdi.

Osmanbuba, “Pandemi döneminde ne yazık ki çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız var. Bu geçiş yapmak zorunda olan arkadaşlarımız hiçbir yerden destek görmeyen, geliri olmayan ailelerdir. İşlerini kaybetme riski ile yüz yüze olan kişilerdir. Geride kalan bizlerde buradan mücadelemizi sürdüreceğiz. Geçiş noktası olarak sadece Kermiya zorunlu kılındı. Birçok çeşitli yerlerde yaşayan emekçi kardeşlerimiz, PCR testi çıkanlar buradan işlem yaptırıp işinin başına gidiyor. Test sonuçları çıkan diğer arkadaşlarımızın da Cuma gününe kadar geçiş yapacağını düşünüyoruz” dedi.

“Bakanlar Kurulu yine bildiğini okudu”

Osmanbuba, Bakanlar Kurulu’nun yeniden bir dizi kararlar ürettiğine ancak bu kararlar içinde güneyde çalışanlar ile ilgili bir çözüm olmadığına işaret etti.

Osmanbuba, “Bakanlar Kurlu kararlarında güneyde çalışanlardan bahsedilmedi, tek bir cümle dahi kurulmadı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir programda bizimle ilgili konuştu ve tüm gerçekleri söyledi. Kademeli açılım varsa önce geçiş noktaları açılmalı” şeklinde konuştu.

“Abilerimiz teneke konteynırlarda uyudu”

Kıbrıs’ın güneyinde çıkan vaka sayılarının da farklı yansıtıldığına sitem eden Osmanbuba, güneyde salgının halk arasında olmadığına, karantinada tutulan kişilere yapılan testlerde belirlendiğine değindi.

Geçiş noktası olarak sadece Kermiya / Ay Demet geçiş noktasının belirlendiğini anınsatan Osmanbuba, Beyarmudu köyünde kalan birçok işçinin de dün sabah yollara düştüğünü söyledi.

Osmanbuba, “Güneye geçen kardeşlerimiz ağabeylerimiz ile iletişim halindeyiz. 9 Haziran tarihinde 17 bugün ise 8 kişi daha geçiş yaptı. 65 yaşındaki Mustafa Ruso abimiz geceyi aracında geçirdi, bazıları teneke konteynırlarda uyudu. Bu insanlar covid-19 değil ama hastalık kapacaklar diye üzülüyorum. Bakanlar Kurulu’nun ciddi kararlar üretmesini ve bu insanların normal bir şekilde işlerine gidip dönmesini bekliyoruz. Komite üyeleri olarak çekilecek olan tüm sıkıntıları paylaşmaya hazırız” dedi.

Güneye geçen işçilerden Cemil Pehlivan’ın eşi Emine Pehlivan, hissettiklerini YENİDÜZEN’e anlattı…

“Böyle bir ayrılık hiç aklıma gelmedi, kimse bunları hak etmiyor”

Kıbrıs’ın güneyine önceki gün geçen emekçilerden biri olan ve geçiş noktasında el salladığı fotoğrafı adeta simgeleyen 50 yaşındaki Cemil Pehlivan’ın eşi Emine Pehlivan YENİDÜZEN’e konuştu.

Dünya geneli bir salgının söz konusu olduğuna ve bunun güneyde de tehlikesinin hala geçmediğinin farkında olduklarına değinen Pehlivan böyle bir sürece girdikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Pehlivan, “Eşimin bu şekilde gitmesi beni ve iki kızımı etkiledi. Çok üzgünüz, vakaların her gün çıktığı güneye gitmek zorunda olan eşim çalışmak zorunda ve bunu göze aldı. Geçişlerin açılacağına dair netleşen hiçbir şey yok, belirsizlik çok kötü. 14 ve 18 yaşında iki kızımız var, biz şimdiden beklemeye başladık. 1 Temmuz söylentisi var, ama gerçekten o gün her şey normale döner mi kimse bilmiyor” şeklinde konuştu.

“Bu şekilde bir ayrılık hiç aklıma gelmezdi...”

Emine Pehlivan, hastalıktan kendilerinin de korktuğunu eşi ile birlikte geçen yaşları 60 ile 65 yaş arasında değişen işçiler için daha çok üzüldüklerini belirtti.

Pehlivan’ın ifadeleri devamla şöyle:

“Kendimi çok kötü hissediyorum, bir yandan eşime, bir yandan yaşları büyük ağabeylerimize çok üzülüyorum. 22 yıldır eşimle evliyim, bir iki kez yurt dışı için ayrıldık bu şekilde bir ayrılık hiç aklıma gelmedi. Kimse bunları hak etmiyor, uçaklar açılacak yine tedirginiz, bu sadece geçişlerle ilgili olmamalıydı. Bu belirsizlik çok kötü, çünkü 1 Temmuz ve sonrasını bizde bilmiyoruz”.

“Gitmeye mecburdu”

Emine Pehlivan kendisinin de sezonluk iş yaptığını, salgın nedeniyle her şeyin durduğunu ve eşinin güneye gitmek zorunda olduğunu belirtti.

Eşinin çalışmaması halinde geçinmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Pehlivan, “İki kızım da eğitim görmekte. Okul, sınavlar bende çalışmıyorum… mecburdu bunu yapmaya. Mart ayından sonra kimse gelip bize yardım eli uzatmadı, tehlikeli olduğunu bile bile böyle bir karar vermek zorunda bırakıldı” dedi.