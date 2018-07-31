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2 gün dayanabildi

2 gün dayanabildi

Esentepe Plajı'nda Pazar günü boğulma tehlikesi geçiren Tatiana LASHİNA (K-32), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

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Esentepe Plajı'nın doğu kısmındaki sahilde, 29 Temmuz Pazar günü, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Tatiana LASHİNA (K-32), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tatiana LASHİNA bu sabah saat 02:40’da yaşamını yitirdi.

      

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