2 gün boyunca hatlara su verilemeyecek

KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yerel su kaynaklarından bölgelere su verilmeye devam edileceği kaydedildi.