2 el ateş etti, tabancayla yaraladı
Lefkoşa'da tabanca konuştu, bir genç yaralandı
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Lefkoşa'da 28 yaşındaki Vedat Baltacı, tabancayla ayağından vuruldu.
Saat 21.00'de Küçükkaymaklı Huzur Sokak'ta meydana gelen olayda, V.B. tasarrufundaki kanunsuz tabancayla Vedat Baltacı'ya iki el ateş etti. Sağ bacağından yaralanan Baltacı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlete Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, V.B.'nin arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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