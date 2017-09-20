

Sağlık Bakanlığı, Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin iddialarına yanıt verdi, "5 doktorla ilgili yapılan şikayet bakanlığımızca değerlendirilmiş, 3 doktorun 1 Ağustos 2017 den sonra faaliyette bulunmadıkları görüldüğünden soruşturma açılmamış, 2 doktorla ilgili ise soruşturma memuru atanmıştır" dedi.



Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Kişisel hırslarla sağlığın tartışılmasına asla izin vermeyeceğiz” vurgusu da yapıldı.



Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:



Sağlık Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun birlik adına basında çıkan ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarına, halkımızın yanlış bilgilendirilmemesi ve kendisinin sağlık üzerinden politika yapmasına ve kişisel hırslarının karşılanmasına asla izin vermemek adına cevap verme gereği duyulmuştur.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, 20.09.2017 tarihinde yaptığı açıklamasında Bakanlığımız ve yetkililerinin, kamu hastaneleri haricinde yasa dışı çalışmaya devam eden kamu hekimlerini görmezden gelerek, haklarında disiplin soruşturması başlatmamak suretiyle Yargıtay’ın mandamus emirnamesine aykırı hareket ettiği iddiasını sürdürerek yeni açıklamalar ve girişimler yapmıştır.

KTSÇHB’nin 2 Ağustos tarihinde Bakanlığımıza yapılan şikayet başvurusuna müteakip, 3 Ağustos 2017 tarihinde gerekli görevlendirmeler yapılmış olup, Bakanlığımız 4-12 Ağustos’da tüm özel klinik, özel hastane ve özel muayenehanelerde çeşitli denetimler yapmış ve hazırlanan rapor KTSÇHB ve Ombustman’a ulaştırmıştır.

18.08.2017 tarihinde KTSÇHB’nce 5 doktorla ilgili yapılan ikinci şikayet de bakanlığımızca değerlendirilmiş, 3 doktorun 1 Ağustos 2017 den sonra faaliyette bulunmadıkları görüldüğünden soruşturma açılmamış, 2 doktorla ilgili ise soruşturma memuru atanmıştır. Soruşturma memurunun çalışmaları devam etmektedir. Soruşturması devam eden doktorlarda Dr Sıla Usar İncirli’nin reçetesi üzerinde oynama yapıldığı gerekçesiyle polise başvurulduğu ilgili doktor tarafından bakanlığımızın bilgisine getirilmiştir. Polis raporları doğrultusunda soruşturma sonuçlandırılacaktır.

Konunun hassasiyetini gözönünde bulunduran bakanlığımız 28 Ağustos 4 Eylül ve 15 Eylül tarihlerinde de bakanlıkça görevlendirilen müfettişler tarafından tüm ilçelerimizde kontrol ve denetimler yapılmış, bundan sonraki süreçte de ikinci iş yasağının uygulanması konusunda gerekli denetim ve kontrolleri yapılmaya devam edecektir.

Mahkeme emrinin uygulanması hususunda bakanlığımız hem kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmiş hem de tüm hastane başhekimleri ve kamuda çalışan doktorlara emre uyulması konusunda 9 Mayıs 2017 tarihli genelge ve 27 Temmuz 2017 tarihli basın duyurusu ile gerekli uyarıları yapmıştır.

Tüm kamuoyu bilmelidir ki, 2 Şubat 1 Ağustos tarihleri arasında Yüksek İdare Mahkemesinin sağlıktaki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili tanıdığı süre içerisinde bakanlığımız, sağlık sistemi içinde en önemli yasalardan biri olan Döner Sermaye yasasını Meclisten oy birliği ile geçirip onay için Cumhurbaşkanlığına göndermiştir.

Yine sağlık sisteminin önemli yasalarından olan Hasta Hakları yasası, Kam Sağlık değişiklik yasası, Özel Hastaneler değişiklik yasaları da Bakanlar Kurulundan geçirilip Meclise sevk edilmiştir.

Yine bu yasalara bağlı olarak birçok tüzük Bakanlar Kurulundan geçirilip yürürlüğe konmuştur.

Tüm bu yapılanlardan sonra halen daha Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yalan, iftira ve kişisel hırsları ile yasal dayanaktan yoksun açıklamalar ile sağlık üzerinde kaos yaratmasına Sağlık Bakanlığı olarak asla izin vermeyeceğiz

Tüm kamuoyu bilmelidir ki sağlık siteminin sorumluluğu Sağlık Bakanlığındadır. Bakanlığımız da hiçbir ayrım yapmadan hem kamuda hem de özelde sağlık hizmetlerinin ahenk içinde ve hasta memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Ayrıca sağlık sisteminin paydaşlarından biri olan KTSÇHB’nin yasal dayanaktan yoksun, tamamen iftiraya dayalı ve sağlık sisteminde kaos yaratmaya yönelik açıklamaları ve girişimleri ile ilgili bakanlığımız yasal girişimde bulunacaktır.