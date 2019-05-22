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2 çocuk kayıp

2 çocuk kayıp

Polis, tedavi olmak amacıyla babası ile birlikte gittiği  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden izinsiz ayrılan Sıla Ballı'yı arıyor

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Lefkoşa’da sakin Sıla Ballı (K-16) önceki gün 09.30 sıralarında tedavi olmak amacıyla babası ile birlikte gittiği  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden izinsiz olarak ayrıldı.

Öte yandan,  Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turşin’in (K-14) ise  19 Mayıs saat 18.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Polis, Sıla Ballı ve Tuğçe Turşin’in arandığını açıkladı.

 

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