2 çocuk kayıp
Polis, tedavi olmak amacıyla babası ile birlikte gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden izinsiz ayrılan Sıla Ballı'yı arıyor
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Lefkoşa’da sakin Sıla Ballı (K-16) önceki gün 09.30 sıralarında tedavi olmak amacıyla babası ile birlikte gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden izinsiz olarak ayrıldı.
Öte yandan, Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turşin’in (K-14) ise 19 Mayıs saat 18.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.
Polis, Sıla Ballı ve Tuğçe Turşin’in arandığını açıkladı.
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Etiketler : kayıp, Sıla Ballı
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