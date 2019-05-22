2 çocuk kayıp

Lefkoşa’da sakin Sıla Ballı (K-16) önceki gün 09.30 sıralarında tedavi olmak amacıyla babası ile birlikte gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden izinsiz olarak ayrıldı.

Öte yandan, Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turşin’in (K-14) ise 19 Mayıs saat 18.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Polis, Sıla Ballı ve Tuğçe Turşin’in arandığını açıkladı.