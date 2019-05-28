2 buçuk saat görüştüler, açıklama yok
UBP - HP koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Öncesinde ve sonrasında açıklama yapılmadı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapıldı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda saat 12.50'de başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıya Başbakan Ersin Tatar başkanlık etti.
Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına görüntü verildi ancak hiçbir açıklama yapılmadı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP’li, 3 de HP’li bakan görev yapıyor.
Kabinesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 22 Mayıs’ta sunulan yeni hükümetin programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Hükümet programı görüşmeleri Perşembe gün yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek.
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Etiketler : bakanlar kurulu, ubp-hp
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