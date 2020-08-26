2 bin TL destek ödemesi için başvuru süresi uzatıldı

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışanlara verilen, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için aylık 2 bin TL’den toplam 8 bin TL destek ödemesinin başvurusu süresi, 31 Ağustos Pazartesi gününe uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, başvuru süresinin 22 Ağustos Cumartesi günü dolduğu ancak başvuru yapamayan işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların yoğun talebi üzerine, mağdur olmamaları adına sürenin uzatıldığı bildirildi.

Başvuru yapamayanlar, ssd.gov.ct.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek.