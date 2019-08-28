Fehime ALASYA

Yaz tatili ile birlikte aile bütçesini zorlayan uçak bileti fiyatları, sezonun sona ermesiyle kimi yönlere az da olsa düşmeye başlarken, kimi yönlerde hala cep yakıyor. Uçuşlar arasında Kıbrıslı Türklerin en çok tercih ettiği Londra yönüne seferlerde bin TL’yi aşan yükseliş görüldü.

Temmuz ayında Londra uçuşlarında en uygun gidiş-dönüş ücreti 2 bin 548 TL olarak kayıtlara geçerken, Eylülde bu rakam en az 3 bin 842 TL oldu.

Kıbrıs’ın güneyinden Londra’ya seyahat etmek ise hala cazibesini koruyor: Ercan-Londra seferlerinde en uygun ücret 3 bin 842 TL iken Larnaka-Londra uçuşlarında bu rakam 2 bin 569 TL…

İstanbul yönüne seyahat edecek olan vatandaşlar, 1 Eylül – 10 tarihleri arasında 739 TL’yi gözden çıkarırken, bu rakam Temmuz ayında 775 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Benzer tarih aralıklarında Adana uçuşlarında da 100 TL’lik düşüşler görüldü.

Adana’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar Eylül ayında en uygun 725 TL’den başlayıp bin 80 TL’ye kadar çıkıyorken bu rakam 3 Temmuz-10 Temmuz arasında ise 643 TL’den başlıyordu.

Adana bilet fiyatlarına karşın İzmir yönüne olan gidiş-dönüşlerde çıkış yaşandı.

Temmuz ayında bir haftalık İzmir seyahat için gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden en az 790 TL çıkarken bu rakam eylül ayında en az 836 TL oldu.

Yaz tatillerinde kültür turlarına ilginin artmasıyla birlikte yaz boyu hareketlenen Gaziantep bilet fiyatları bu ay düşüşe geçti. Gaziantep’e uçuş için en az ödenecek rakam Temmuz ayında 978 TL iken bu rakam eylül ayında 939 TL’ye geriledi.

Saat ve tercih edilen havayolu şirketine göre ise rakamlar değişebiliyor.

Temmuz ayında Londra uçuşlarında en uygun gidiş-dönüş ücreti 2 bin 548 TL olarak kayıtlara geçerken, Eylül’de bu rakam en az 3 bin 842 TL oldu. Kıbrıs’ın güneyinden Londra’ya seyahat etmek ise hala cazibesini koruyor…

Londra uçuşları eylülde cep yakacak

Yurt dışı tatili için her dönem tercih edilen Londra’ya uçmak yaz aylarının sona erdiği şu günlerde de cep yakacak. Kuzeyden Londra’ya uçuşlarda bin TL’yi aşan çıkışlar yaşanırken, yine Kıbrıs’ın güneyinden Londra’ya seyahat etmek cazibesini koruyor.

Ercan-Londra seferlerinde en uygun ücret 3 bin 842 TL iken Larnaka-Londra uçuşlarında bu rakam 2 bin 569 TL…

EN ÇOK KULLANILAN ROTALARDAKİ BİLET FİYATLARI…

İstanbul’a gitmek için minimum 739 TL

Bayramda artış gösteren İstanbul uçak bileti fiyatları, bu ay az da olsa düşüşe geçti.

Temmuz’da İstanbul’da gitmek isteyenlerin cebinden çıkan fiyat aralığı 775 TL-1,193 TL arasında iken bu rakam Eylül’de 739 TL- 2 bin TL’yi aşan rakamların üzerine çıktı…

Eylül ayında, temmuz ayına göre kısmi bir düşüş görüldü.

Adana biletlerinde 100 TL’lik düşüş

1 Eylül-10 Eylül arasında Adana’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar ise en uygun 725 TL’den başlayıp bin 80 TL’ye kadar çıkıyor. 3 Temmuz-10 Temmuz arasında ise bu rakamlar 643 TL’den başlıyordu.

İzmir biletleri çıkışta…

Adana bilet fiyatlarına karşın İzmir yönüne olan ücretlerde çıkış yaşandı.

Temmuz ayında bir haftalık İzmir seyahat için gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden en az 790 TL çıkarken bu rakam eylül ayında en az 836 TL oldu.

Eylül ayında ise en yüksek uçak bileti fiyatı bin 36 TL olarak belirlendi.

Gaziantep için en az bin 978 TL…

Yaz tatillerinde kültür turlarına ilginin artmasıyla birlikte yaz boyu hareketlenen Gaziantep bilet fiyatları bu ay düşüşe geçti.

Gaziantep’e uçuş için en az ödenecek rakam Temmuz ayında 978 TL iken bu rakam eylül ayında 939 TL’ye geriledi. Bu yöndeki uçuşlar için ise en yüksek rakamlar 982 TL’ye çıkıyor. Temmuz ayında ise bu rakamlar tercih edilen saat veya havayolu şirketine göre bin 526 TL’ye kadar çıkmıştı.

Ercan-Londra uçuşu 3 bin 842 TL, Larnaka-Londra uçuşu 2 bin 569 TL…

Yurt dışı tatili için her dönem tercih edilen Londra’ya uçmak yaz aylarının sona erdiği şu günlerde de cep yakacak.

Londra yönüne Ercan Havaalanı’ndan yapılacak uçuş için ödenecek en az miktar 3 bin 842 TL iken, bu rakam 5 bin 293 TL’ye kadar çıkıyor. Temmuz ayında ise en uygun rakam 2 bin 548 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuz ayıyla Eylül ayı kıyaslandığında rakamların bin 294 TL arttığı görüldü.

Öte yandan bu rakam Larnaka’dan uçacaklar için bin 273 TL fark ediyor.

Larnaka-Londra bir aktarmalı uçuş için en yüksek uygun fiyat 2 bin 569 TL iken, en pahalısı 3 bin 555 TL.