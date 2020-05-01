2 bin 500 Kıbrıslı adaya geri gelmeyi bekliyor

Corona virüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 500 Kıbrıslı 1 - 15 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs’a geri dönmeyi bekliyor.



Kıbrıs’ın güneyinde ülkeye dönmek isteyen vatandaşların telefonlarının daha iyi koordinasyonu amacıyla Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi “Zenon” bünyesinde oluşturulan arama hattı salı sabahından itibaren çalışmalarına başladı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Çalışma Bakanlığından Christos Papamichael, ilk dönüş uçuşlarında ortaya çıkan sorunlardan sonra, Kıbrıs’a dönmek için başvuran kişilere daha fazla hizmet verebilmek amacıyla Larnaka’da acil bir telefon merkezi oluşturulduğunu söyledi.

“Merkez kurulduğu ilk günden itibaren 2.500 kişiden yaklaşık 750’si telefon ederek 1 ile 15 Mayıs tarihleri arasında ülkeye geri gelmek istediğini bildirdi. Bize telefon eden ve cevap alamayan herkesten özür dilemek istiyoruz” diyen Papamichael mümkün düzeyde daha fazla insana hizmet sunmaya çalışacakları güvencesi verdi.

Papamichael, merkezin sabah 09.00’dan akşam saat 22.00’ye kadar çalıştığını ve halka hizmet etmek için insanüstü çaba sarf ettiklerini belirterek, merkezde çalışan herkese teşekkürlerini sundu ve amacın yurt dışında mahsur kalan halkın geri getirilmesi olduğuna vurgu yaptı.



Geri gelmek isteyenlerin sayısıyla ilgili, Papamichael “Britanya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinde bulunan yaklaşık 2.500 Kıbrıslı var ve bu kişilerin belli aralıklarla uçaklara binerek geri getirilmeleri yönündeki veriler değerlendirilmeye devam ediyor” dedi.



