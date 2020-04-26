2 bin 400 lira çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen ‘ev açma’ ve ‘sirkat’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ö., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı.

Özbey, zanlının 25 Nisan tarihinde saat 16.35 raddelerinde Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Ş.K’ye ait evin garaj kapısını açtıktan sonra konu ikametgâha girip ikamet içerisinde minder üstünde bulunan siyah el çantası içerisinden 2 bin 400 TL parayı sirkat edip ayni yerden çıkış yaptığı gerekçesi ile aleyhinde şikâyet bulunduğunu ve mahkemeden alınan emir gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının ikametgâhında arama yapıldığı ancak kanunsuz bir şeye rastlanmadığını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı söz konusu ev sahibinin yengesi olduğunu evine sürekli garajdan girdiğini ama hırsızlık yapmadığını iddia etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.