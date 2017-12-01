2 belediyeye borçlanma yetkisi

YENİDÜZEN (Özel)

UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından Dipkarpaz ve Büyükkonuk belediyelerine borçlanma yetkisi verildi. Bakanlar Kurulu’nca Dipkarpaz Belediyesi’nin 1 milyon 500 bin TL, Büyükkonuk Belediyesi’nin ise 880 bin TL tutarında vadeli olarak borçlanmaları kararlaştırıldı. 29 Kasım 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan iki belediyenin farklı ihtiyaçları doğrultusunda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Dipkarpaz Belediyesi 1 milyon 500 bin TL

Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz Belediye Meclisi’nin 24 Eylül 2017 tarih ve 26/2017 sayılı kararı ile Borç Yönetim Komistesi’nin 23 Kasım 2017 tarih ve 13/2017 sayılı kararı uyarınca, emekliye ayrılacak olan belediye personelinin kıdem tazminatları, ihtiyat sandığı ve sosyal sigortaya olan eski prim borçlarının ödenebilmesi amacıyla, belediyenin Ziraat Bankası A.Ş.’den 60 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL borçlanmasını, Belediyeler Yasası uyarınca onayladı.

Büyükkonuk Belediyesi 880 bin TL

Bakanlar Kurulu, ayrıca, Büyükkonuk Belediye Meclisi’nin 16 Ekim 2017 tarih ve 15/2017 sayılı kararı doğrultusunda, emekliye ayrılacak olan belediye personelinin mağdur edilmemesi için sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığına olan eski prim ve depozit borçlarının ödenmesinde kullanılmak amacıyla, belediyenin Vakıflar Bankası’ndan 880 bin Tl tutarında 8 yıl vadeyle borçlanmasına Belediyeler Yasası uyarınca karar verildi.