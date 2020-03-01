“2 aylık bebek, annesi emzirirken boğuldu”
Yapılan otopside bebeğin ölüm sebebinin “boğulma” sonucu olduğu açıklandı.
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Polis Basın Subaylığı, geçtiğimiz Perşembe Lapta’da, 2 aylık bebek Asel Dorunay, annesi tarafından emzirildiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Yapılan otopside bebeğin ölüm sebebinin “boğulma” sonucu olduğu açıklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : lapta, asel dorunay, ölüm
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