2 ayda 25 ev yandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, son 2 ayda 25 ev yangını meydana geldiğini belirterek, vatandaşları ev yangınlarına sebep olan elektrikli soba, gazlı soba, klima, şömine ve benzeri ısınma araçlarının kullanımına yönelik dikkatli olunması konusunda uyardı.

PGM İtfaiye Müdürlüğü yazılı açıklamasında, kış mevsimi dolayısıyla ısınma ihtiyacının artmasıyla birlikte son günlerde özellikle ev yangınlarında artışlar olduğunun gözlemlendiğini belirtti.

“Hiç şüphe yok ki ev ve işyeri yangınları maddi ve manevi değerlerimizi yok etmekte telafisi çok zor veya imkansız kayıplara neden olmaktadır” denilen açıklamada, 1 Ocak - 28 Şubat tarihlerini kapsayan 2 aylık sürede ülke genelinde çeşitli nedenlerden dolayı toplam 25 ev yangını meydana geldiğine işaret edildi.

Sözkonusu ev yangınlarının çıkış sebebine bakıldığı zaman kişilerin ısınmak maksadıyla kullandıkları elektrikli soba, gazlı soba, klima, şömine ve benzeri cihazlarda, kullanım aşamasında gereken emniyet tedbirlerini almadıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, kimsenin arzu etmediği böyle olaylarla karşılaşmamak adına dikkat edilmesi gereken şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Ev ve iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, soba ve klima cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz, şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

Gaz ocakları ve gazla çalışan sobaların tüp bağlantı hortumlarını, yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanılmak suretiyle sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış olması halinde yenisi ile değiştiriniz. Ayrıca hortum uçlarına muhakkak kelepçe takınız.

Ev ve işyerlerinde kullanılan şömine ve odun sobalarının bacalarını en az yılda bir kez temizleyiniz ve çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine dökmeyiniz. Baca boyunun çatıdan en az bir metre yukarıda olmasına dikkat ediniz.

Evde gaz kokusu hissedildiği zaman kesinlikle elektrik düğmeleri ve bunun gibi kıvılcım çıkarabilecek malzemelerden herhangi bir patlama veya yangına sebebiyet vermemek için çalıştırmayınız. Herhangi bir gaz kaçağında ilk önce ana şalter elektrik akımını kesip, daha sonra ev veya işyerinizin kapı ve pencerelerini açıp ortamı iyice havalandırınız.

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır. Çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız. Fazla akım çeken (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları kullanırken uzatma kablosu kullanımından kaçınınız ve bu tür fazla akım çeken cihazları direk elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösterin.

Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.

Çocukların, ateş veya kibritle oynamamaları için bu gibi maddeleri kolay ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edilmesine dikkat ediniz. Ayrıca evlerde ısınmak için kullanılan cihazların (elektrikli soba, gazlı soba, şömine ve benzeri) ebeveynler evde olmadıkları zaman çalıştırılamayacak durumda olduğuna dikkat ediniz.

Aydınlatmak maksadıyla yakılan mumların olası devrilme veya erimesi halinde, yeniden alevlenmeye karşı kolay tutuşabilen yanıcı madde, kumaş, kağıt vb şeylerden uzak tutunuz.

Tüm bu önlemlere rağmen evde, çıkması muhtemel bir yangında ilk müdahalede kullanılmak üzere kuru kimyevi toz veya karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurunuz.

Yangın veya belirtisini görmeniz halinde, derhal 199 numaralı İtfaiye Acil telefonunu arayınız.”

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