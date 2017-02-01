Didem MENTEŞ

Türkiye’den gelerek 24 Kasım’da Ercan Havaalanı’ndan adaya giriş yapmak istediği esnada tasarrufunda 7 gram 651 miligram hintkeneviri ve 16 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan sanık Sinan Kuş, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 30 Kasım’dan beri Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Kuş, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 davadan yargılanarak n suçlu bulundu. Mahkeme, uyuşturucu suçlarının ülkede giderek artış gösterdiğine dikkat çekerek, toplumda huzursuzluk yarattığına vurgu yaptı.

Mahkeme, uyuşturucu suçlarının ülkede giderek artış gösterdiğine dikkat çekerek, toplumda huzursuzluk yarattığına vurgu yaptı.

Ercan Havaalanı’nda yakalandı

Başkanlığı’nda Ömer Güran, üye yargıç Gökhan Asafoğulları ve üye yargıç Meltem Dündar’dan oluşan Ağır Ceza Heyeti huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Doğa Toksoy ve sanık şahsen mahkemede hazır bulundu. Dünkü oturumda sanık Sinan Kuş, ‘uyuşturucu ithali’ ve ‘uyuşturucu tasarrufu’ suçlarıyla ilgili olarak itham edildi ve suçlamaları kabul etti. Ardından Mahkeme Heyeti, sanık ile ilgili kararını açıklamayı uygun buldu. Heyet adına kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığın Adana’dan 150 TL’ye satın aldığı uyuşturucu maddeleri şeffaf naylon içerisinde getirdiğini belirterek, narkotik köpeğinin havaalanında tepki vermesi üzerine tespit edildiğini söyledi.

Ağır suç türlerinden

Dündar, MDMA türü uyuşturucu madde bulundurmanın 18 yıla kadar, hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin ise 15 yıla kadar hapislik cezası içerdiğini söyledi. Uyuşturucu suçlarının topluma zarar veren, mahkeme davalarından da bu suçların artış gösterdiğinin görülmekte olduğunu söyleyen Dündar, bu tür suçların toplumda huzursuzluk yarattığına vurgu yaptı.

Sanığın şahsi kullanımı için bu uyuşturucu maddeleri temin ettiğine değinen Mahkeme, sanığın askerdeyken arkadaşlarının şehit düşmesi ve psikolojisi bozulması nedeniyle uyuşturucuya karıştığına dikkat çekti.

Sanık tedavi gördü

Sanığın GATA’da tedavi gördüğü ve raporlarının tasarrufunda bulunduğunu aktaran Dündar, sanığın evli ve bir çocuğu olduğunu belirterek, cezasını çektikten sonra ülkesine dönmek istediğini beyan ettiğini ifade etti.

Dündar, sanığın lehine ve aleyhine olan durumları değerlendirerek, sanık Sinan Kuş’un 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bu arada sanık Sinan Kuş, yaklaşık 2 aydır cezaevine bulunuyordu.