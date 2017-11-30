2 adet olta makinesi çalmakla suçlanıyor...

Mağusa Limanında geçtiğimiz ay içerisinde bir tekneden 2 adet olta makinesi sirkat etmekle suçlanan A.Ö. dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı A.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

1 ay sonra tespit edildi...

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, zanlı A.Ö.’nün 22-23 Ekim tarihleri arasında serbest limanda bir tekne içerisinden toplam değerleri 320 TL olan iki adet olta makinesi sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirten Yücetürk, sirkat edilen konu olta makinelerin ise zanlının evinde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyen Yücetürk, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı A.Ö.’nün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 15 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.