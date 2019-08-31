2.5 yılda 252 ‘yasak avlanma’ ihbarı!

Federasyonun ‘ALO’ 140 İhbar hattına ulaşan şikayetler arasında, ‘avlanılması yasak silahlarla avlanma, ruhsatsız avlanma, avlanması yasak hayvanların avlanması, avlanılan hayvanların sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması’ var… Avcılık Federasyonu 2017’de 18, 2018’de 25, 2019’da ise 6 kaçak avlanma davasının gerçekleştirilen tespitlere bağlı olarak sonuçlandırıldığını aktardı.

Dila ŞİMŞEK

Avcılık Federasyonu kayıtlarına göre 2017’den bu yana Alo 140 ihbar hattına 252 şikayet geldi, değerlendirilen ihbarlardan 49’u sonuçlandırıldı

Federasyonun ‘ALO’ 140 İhbar hattına ulaşan şikayetler arasında, ‘avlanılması yasak silahlarla avlanma, ruhsatsız avlanma, avlanması yasak hayvanların avlanması, avlanılan hayvanların sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması’ var…

Avcılık Federasyonu 2017’de 18, 2018’de 25, 2019’da ise 6 kaçak avlanma davasının gerçekleştirilen tespitlere bağlı olarak sonuçlandırıldığını aktardı.

Avcılık Federasyonu, son iki buçuk senelik kaydına göre, Alo 140 ihbar hattına gelen 252 şikayetin hepsi Federasyon tarafından değerlendirilip tespit edildiğini aktardı, 49’unun polise yönlendirilip sonuçlandırıldığı bilgisini paylaştı.

‘Tüm ihbarlar değerlendiriliyor, müdahale edilemeyenler ilgili kuruma bildiriliyor’

Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, gelen ihbarların tümünün değerlendirildiği, müdahale edemediklerinin ise ilgili kuruma aktarıldığı belirtildi.

Yasa dışı avlanmaya ilişkin süren davalar olduğu da kaydedildi. ‘Şüphe, ışık, silah sesi’ gibi ‘tarihi geçmiş vakalar’ çok sayıda vaka olduğu da belirtildi.

Federasyon’a ulaşan şikayetler arasında avlanılması yasak silahlar kullanılması, ruhsatsız avlanma, baykuş, pulya gibi avlanılması yasak hayvanların avlanması, avlanılan hayvanların sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması, ava kapalı bölgede avlanılması, ‘tazı’ ile avlanılması gibi olaylar yer alıyor.

Sonuçlandırılan 49 dava!..

2017 yılında 18 dava…

Federasyonun kayıtlarına göre, 2017 yılında ‘tespit edilip sonuçlanan’ 18 dava görüldü. Bu davaların geneli, yasak hayvanların avlanılması, ruhsatsız avlanma ve ava kapalı bölgelerde avlanma görüldü.

2018’de tespit edilip sonuca varan davalar 25’e yükseldi…

2018’de tespit edilip polise yönlendirilerek sonuçlanan dava sayısı 25’e yükselirken, öldürülen hayvanların sosyal medyada paylaşılması olaylarına ceza yağdı… Avlanılan hayvanın resimlerini yayımlayan kişiler hakkında polise suç duyurusunda bulunuldu.

Bu vakalar bölge karakollarına yönlendirilirken, öldürülen hayvana ‘uygunsuz’ muamele yaptığı ve/veya bunları yayımladığı tespit edilen kişiler Polis Genel Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

8 ayda 6 dava sonuçlandı…

2019’un başından bu yana Acılık Federasyonu’na ihbar edilip tespit edilen olaylardan 6’sı sonuçlandı. 2019’da da, ‘tazı ile avlanma’ gibi vakalar devam etti… Sahte ruhsat kullanma ve avlanılması yasak hayvanların avlanması gibi davalar görüldü.

Taşkent Doğa Parkı’yla işbirliği

Avcılık Federasyonu, Taşkent Doğa Parkı’yla işbirliğinde olduklarını, avlanılması yasak hayvanların yaralanması, yabani hayvanların tespit edilerek kurtarılması gibi durumlarda bu hayvanları onlara teslim ettiklerini kaydetti.

Federasyon’dan yapılan açıklamada, her yıl rutin olarak Avcılık Federasyonu kullanımındaki su tankeri ve av koruma görevlilerinin, Federasyon ve Kulüplerin yaban hayvanlarının içmesi için yapmış olduğu yapay pınarlara yaz aylarında su taşıdığı aktarıldı.

Gece ve gündüz doğada devriye halinde bulunan av koruma ekiplerinin tespit ettikleri yasa dışı olayları da (ağaç kesme, çöp dökme, kuyu kazma, vidanjör boşaltma ve tarihi eser kaçakçılığı, mezar kazma) ilgili birimlere aktardıklarının da altı çizildi.