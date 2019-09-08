2.5 yaşındaki çocuk apartmandan düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında, Dikmen'de Lavinium Sitesi’nde, Ayaz Yel (E-2,5), korkuluğu olmayan A-26 numaralı apartmanın merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ayaz Yel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polis soruşturması devam etmekte.

