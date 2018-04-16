2.5 aylık torununu yere attı

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde, bu akşam akıllara zarar bir olay yaşandı. 46 yaşındaki kaynana, birlikte yaşadığı 26 yaşındaki gelini ile aralarında çıkan tartışma sırasında, sinirlenerek 2 buçuk aylık torunu Shatlyk Kurbanov’u yere attı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay sonrasında 2 buçuk aylık Shatlyk Kurbanov’un kafa tası çatladı. Shatlyk Kurbanov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Nöroşirürji servisinde müşahede altına alınırken,kaynana tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.