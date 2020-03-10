%1’lik KDV iadesi için bankalara ödeme

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’nın YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaya göre, bankalara ödeme yapılmaya başlandı.

Dila ŞİMŞEK



Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemelerde % 1’lik KDV iadesi başladı.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayından beri üzerinde çalışılan mevzuata göre, kredi kartı veya banka kart ile yapılan alışverişlerde tüketicilere yapılacak yüzde 1’lik iade için adım atıldı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’nın YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaya göre, bankalara ödeme yapılmaya başlanıldı.

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını amaçlayan, tüketicilere harcama tutarlarının yüzde 1’lik kısmını iade edecek, Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı geçtiğimiz yılın Haziran ayında görüşülmüş, sonrasında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Önce Eylül ayında, sonrasında ise Ocak ayında bankaların tüketicilere kartla yaptıkları alışverişlerde %1’lik geri ödemesi yapılacağı söylenilmiş, ‘teknik arızalardan’ dolayı gecikme yaşanmıştı.

Maliye Bakanlığı teknik arızayı bankalara bağlarken, bankacılar da ödemelerin henüz yapılmaması nedeni olarak Bakanlığı işaret etmişti.

Tüm bankalara Maliye Bakanlığı’nın yapacağı ödeme sonrası, önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi planlanan uygulamada iadeler, perakende mal ve hizmet alımlarında geçerli olacak.

Örneğin; vatandaşlar 500 TL’lik alışverişin ardından, harcama tutarının yüzde 1’i olan 5 TL’yi geri alabilecek.

Gece kulüpleri, kumarhaneler, bet ofislerinde yapılan harcamalar, askeri kantinlerdeki alışverişler, devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ile diğer bedeller bu iadenin dışında tutulacak.

Vatandaşlara yapılacak ödemeler, otomasyon sistemi ile uygulanacak.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı: “Ayda 1 Milyon TL’den fazla ödeme…”



Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, bankaların teknik anlamda bu sürece hazırlanması nedeniyle sürecin zaman aldığını belirterek, Bakanlığın ödemelere başladığını söyledi.

Ülkedeki bankalardan kredi veya banka kartı sahibi olan ve buradan harcama yapan tüm tüketicilerin, iadeden yararlanabileceğini ifade etti. Asıl amacın ekonominin kayıt altına alınması olduğunu dile getirdi.

Kalkanlı, tüm bankalara her ay 1 Milyon TL’den fazla ödeme yapılacağını kaydetti. Ancak bu tutarın nasıl tahsil edileceğini henüz paylaşmadı.

Kalkanlı, iadelerle ilgili geri ödemelerin otomasyon sistemi ile yapılacağını açıklayarak, “İadeler, ilgili kredi kartının bulunduğu hesaba otomatik olarak aktarılacak” dedi.

Yasa değişmedikçe uygulamanın süreceğini de ekledi.

İade kapsamı dışında kalacak ödemeler

Yasa tasarısında, iade kapsamında kalacak ödemeler de belirlendi.

Buna göre; tasarının yasallaşması ile Gece Kulüpleri Ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası, Şans Oyunları Yasası Ve Beden Eğitimi Ve Spor Yasası kapsamındaki işletmelerden yapılan mal ve hizmet alımları için yapılan ödemelerde iade yapılmayacak.

Askeri kantinlerden yapılan mal alımları için yapılan ödemeler, devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç ile diğer bedeller, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası kapsamında yapılan ödemeler bu uygulama dışında kalacak.

İş yerlerinde kurum için yapılan harcamalar, kredi kartı ve/veya debit kart ile yapılan ödemeler, iade kapsamına girmeyecek.

Ödemeler ay ay yapılacak

Yüzde 1’lik vergi iadesi, aylık dönemler itibariyle yapılarak, ay ay hesaplanacak.

Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 1.5’a kadar yükselmeye veya yüzde 0.1 oranına indirmeye yetkili kılındı.

Kredi kartı, kart merkezleri veya bankalar gerçek kişilerin bir takvim ayı içinde yaptıkları alımların bedelleri üzerinden iade hesap tutarları netleşecek.

Bankalar ve bakanlık istişare edecek

İade tutarının onayı konusunda bankalar, Maliye Bakanlığı ile istişare edecek, hesaplanan iadenin doğruluğu teyit edilecek.

Hesaplanan iade tutarları, Maliye Bakanlığı onay tarihini izleyen 15 gün içerisinde kredi kartı ve/veya debit kart merkezleri veya bankalara yatırılacak. Bankalar 3 iş günü içerisinde bu miktarı hesaba yatırılacak.

İade, en geç hesap kesim tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar kredi kartı ve/veya debit kart sahibinin hesabına aktarılmak suretiyle yapılacak.