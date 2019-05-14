1'i cezaevine, 3'ü teminatla serbest

Lefkoşa’da aralarında din görevlisi de olan ve kiliseye ait eski eserlerle yakalanan 4 zanlıdan üçü teminatla serbest bırakılırken, biri cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda tutuklanan zanlılar E.B. (Din Görevlisi), M.S.A., H. B.ve B.B. dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, “Etnografik nitelikteki olan eski eser kilise mallarını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurma" ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Yavuz, zanlıların 05.05.2019 tarihinde saat 23.30’da Lefkoşa’da Okullar yolu üzerinde bulunan park alanı içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ES 245 plakalı van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde etnografik nitelikteki eski eser olan iki adet 58 cm çapında ve 63 cm yüksekliğindeki tunçtan mamul kilise çanlarını, bir adet 207 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, bir adet 192 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, iki adet 190 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, bir adet 152 cm boyunda bakırdan mamul şamdan ve bir adet 133 cm boyunda bakırdan mamul şamdanları kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurduklarını belirtti. Yavuz, ES 245 plakalı van araç içerisindeki eski eser nitelikteki tüm malzemelerin emare olarak alınıp, zanlıların suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını söyledi. Mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, zanlıların üç günlük tutukluluk sürelerinde evlerinin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Zanlıların verdiği gönüllü ifade verdiklerinin teydinin devam ettiğini anlatan Yavuz, sirkat edilen kilise mallarının 71 bin TL olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Tahkikatın tamamlandığını belirten Yavuz, zanlılar E.B.’nin Din İşleri Dairesi tarafından Selimiye Camii’nde görevlendirildiğini ve müstahdem tarafından sirkat suçundan yargılanacağını söyledi.

Yavuz, zanlı M.S.A.’nin ikamet izni olmadığını, diğer tüm zanlıların ise KKTC vatandaşı olduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı E. B.’nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emri verdi.

Yargıç Cenkay İnan, zanlı M.S.A.’nın üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, diğer iki zanlı H.B. ve B. B.’nin ise haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emri verdi.