1992 Yılından günümüze damgasını vuran bir sanatçı “Toni Braxton”

Ersin Kaşif

Bu hafta biraz eskilere gidelim dedik ve 90’lı yılların dünyaca ünlü bir sanatçısını, sayfamıza taşıdık. 7 Ekim 1967 yılında Amerika’nın Maryland eyaletinde dünyaya gelen usta sanatçının aşıladı Toni Michelle Braxton. İlk albümünün yayınlandığı yıllardan günümüze kadar, gündemden hiç düşmeyen bir sanatçı. R&B Soul Pop tarzında muhteşem bir ses. En önemli yılları ise 1992 den itibaren günümüz. Bir rahibin kızı olarak dünyaya gelen Braxton, küçüklüğünden başlayarak müziğe ilgi duymaya başladı. Daha sonra, diğer dört kız kardeşiyle beraber (Traci, Trina, Towanda ve Tamar) The Braxtons adıyla seksenlerde şarkı söylemeye başladılar. Daha sonra 1989'da ilk albümlerini çıkaran grup, her ne kadar başarılı olamasalar da, ünlü yapımcı Babyface'in dikkatini çekti. Sırasıyla kardeşlerin birkaçına albüm yapan Babyface, Toni'nin en yetenekli ve en ilgi odağındaki kardeş olduğunu fark etti.

1993'te ilk albümü, Toni Braxton'ı yayımlayan sanatçı, çok geçmeden Amerikan albüm listesinde zirveye oturdu. Daha sonra çalışmalarına hız veren sanatçı 1996'da çıkardığı "You're Makin' Me High" ve "Un-Break My Heart" adındaki şarkılarıyla Amerikan müzik listesinde zirveye oturan sanatçı, buna rağmen ikinci albümüyle albüm listesinde iki numarada kaldı. Ancak çoğu eleştirmene göre, ikinci albüm, ilk albüme göre daha başarılıdır. Bu başarıların ardından 2000'de 2002'de ve 2005'te diğer albümlerini çıkaran sanatçı sırasıyla iki, on üç ve dört numarayı gördü.

Bir sanatçı için en kötü yaşanacak olay sahnede fenalaşmaktır desek yanılmayız. İşte, Toni böyle bir günü yaşayan sanatçılardan biri oldu. Bir gece sahnede fenalaşması, şarkıcının bu kez müzikten uzun bir süre kopmasına neden oldu. Aslında Toni Braxton, 2003 Ağustos’unda olağan bir check-up için doktora gitmiş ve doktoru göğsünden garip bir ses duyduğunu söyleyerek daha kapsamlı bir muaneye olmasını söylemişti. “30’lu yaşlardayım ve kalp sorunları aklımın ucundan bile geçmiyordu” diyen şarkıcı, kalp dış zarının iltihaplandığını öğrenince neye uğradığını şaşırmış. ‘Öleceğimi zannettim’ diye hatırlıyor o günleri. Hastalığının çok ilerlememiş olmasıyla rahat bir nefes alan Braxton, uzun süre ilaç tedavisi görmüştü. 38’li yaşlarda Toni Braxton, zorlu günleri geride bıraktı. Şarkıcı, hastalığının tekrar etme ihtimaline karşı çok dikkatli olduğunu, sağlıklı beslendiğini ve egzersiz yaptığını söylüyor. Kadınları kalp sağlığı konusunda eğitmek isteyen Braxton, Amerika Kalp Birliği’nin sözcülüğünü üstlendi. Toni Michelle Braxton şu anda 51 yaşında. Eski performansını sergilemese bile hiç unutulmayacak bir isim.